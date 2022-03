Perché la NATO non impone una no-fly zone sull'Ucraina?

Nel suo discorso ai legislatori britannici alla Camera dei Comuni, il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha dichiarato: "Per favore, assicuratevi che i cieli ucraini siano al sicuro. Per favore, assicuratevi di fare ciò che deve essere fatto".

Con il suo appassionato appello, fatto tramite collegamento video, Zelenskyy ha chiesto ancora una volta una no-fly zone, dove la quale i suoi alleati occidentali avrebbero schierato i loro caccia per tenere lontane le forze russe, che nelle ultime due settimane hanno bombardato le città ucraine.

Kharkiv, la seconda città più grande del Paese, è stata devastata da attacchi aerei indiscriminati, lasciando le strade piene di macerie e crateri di bombe e vanificando ogni speranza di una rapida ricostruzione. Nel porto assediato di Mariupol, un ospedale pediatrico è stato bombardato, uccidendo tre persone, tra cui una ragazza.

"Per quanto tempo ancora il mondo sarà complice ignorando il terrore? Chiudi il cielo adesso! Fermate le uccisioni!" ha scritto Zelensky su Twitter, accusando la Russia dell'attacco.

Finora, tuttavia, gli appelli del presidente sono stati respinti

Anche se i paesi occidentali hanno mostrato una determinazione incrollabile nel condannare l'aggressione militare di Mosca, scatenando contemporaneamente una serie di sanzioni rovinose per paralizzare il suo apparato militare, una no-fly zone rimane il Rubicone che le democrazie occidentali non sono disposte ad attraversare.

Un concetto relativamente nuovo, la no-fly zone - o NFZ - è stato sperimentato all'inizio degli anni '90 durante la Guerra del Golfo, quando una coalizione di 35 nazioni si unì per spingere le forze irachene di Saddam Hussein fuori dal Kuwait.

La teoria è semplice: una no-fly zone è un'area limitata su cui gli aerei di origine specifica non possono volare. Potrebbe essere visto come l'equivalente aereo di una zona smilitarizzata.

In pratica, però, il concetto è sia complicato che rischioso.

Per farla rispettare, è necessario schierare aerei di sorveglianza e da combattimento per rilevare, identificare e, se necessario, abbattere tutti coloro che ne violano i limiti.

Nel 1991 Stati Uniti, Regno Unito e Francia hanno introdotto una no-fly zone nel nord dell'Iraq per prevenire le atrocità irachene contro la minoranza etnica curda che vive nella regione, con una zona separata per proteggere la copertura per i musulmani sciiti nel sud.

Per dieci anni, fino all'invasione dell'Iraq nel 2003, gli Stati Uniti ei loro alleati hanno effettuato più di 280.000 sortite, secondo il Pentagono.

Le no-fly zone sono state istituite nel 1993 dalla NATO durante la guerra in Bosnia, il primo impegno dell'alleanza in un conflitto armato. Nel 2011 sono stati utilizzati durante la guerra civile libica, aprendo la strada alle forze ribelli per rovesciare il governo di Muammar Gheddafi.

Ora, mentre la Russia, imperterrita dalle sanzioni internazionali, continua la sua incursione via terra, mare e aria, Zelensky sta raddoppiando le sue richieste che l'alleanza imponga una no-fly zone sull'Ucraina.

"Lo ripetiamo ogni giorno: chiudete il cielo sopra l'Ucraina", ha detto Zelensky.

"Se non lo fate, se non ci date almeno gli aerei in modo che possiamo proteggerci, c'è solo una cosa da concludere: volete che veniamo uccisi lentamente".

Pendio scivoloso

Contrariamente a Iraq, Bosnia e Libia, una no-fly zone in Ucraina metterebbe la NATO contro una potenza nucleare, la Russia, con uno degli eserciti più potenti del mondo, cosa che i leader ovviamente vogliono evitare.

"Credo che tutti gli incoraggiamenti affinché la NATO venga coinvolta nel conflitto militare ora siano irresponsabili", ha affermato il primo ministro lituano Ingrida Simonyte.

A Bruxelles, il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg sottolinea questa linea rossa ogni volta che un giornalista ne parla.

"Comprendiamo la disperazione, ma se lo facessimo, finiremmo con qualcosa che potrebbe portare a una guerra a tutti gli effetti in Europa che coinvolge molti più paesi e molta più sofferenza", ha detto la scorsa settimana.

L'attuazione della richiesta di Zelensky richiederebbe agli Stati membri di schierare i loro caccia all'interno dello spazio aereo dell'Ucraina per rintracciare e scacciare le forze russe. Le operazioni di sorveglianza dovrebbero essere costanti e sistemiche, estendendosi su un'enorme superficie di oltre 600.000 km².

I paesi occidentali sarebbero anche costretti ad attaccare i sistemi di difesa aerea a terra di Mosca per proteggere i propri aerei dall'abbattimento. Ciò potrebbe comportare sfide significative per l'alleanza poiché alcuni di questi sistemi potrebbero essere di stanza al di fuori dell'Ucraina, costringendo la NATO a colpire il territorio russo o bielorusso per garantire la supremazia aerea.

Questo scenario porterebbe con ogni probabilità al confronto aperto e diretto che gli alleati sono così desiderosi di evitare e possibilmente far scattare l'articolo 5 della NATO sulla difesa collettiva. I timori di una devastante guerra nucleare sarebbero passati da inverosimili a plausibili dall'oggi al domani.

"Non facciamo parte di questo conflitto. E abbiamo la responsabilità di garantire che non si intensifichi e si diffonda oltre l'Ucraina", ha affermato Stoltenberg.

Il rischio è così alto che una proposta polacca di inviare tutti i suoi caccia MiG-29 in Ucraina attraverso una base americana in Germania è stata respinta dal Pentagono perché sollevava "serie preoccupazioni per l'intera alleanza atlantica".