Ancora incendi in Grecia: arrivano i pompieri romeni

L'unione fa la forza.

Vigili del Fuoco greci e romeni cercano, fianco a fianco, di spegnere il fuoco in un'abitazione a Villia, nella regione dell'Attica, vicino ad Atene.

Anche troppe vivide, purtroppo, le immagini simili che abbiamo visto durante i recenti catastrofici incendi che hanno colpito la Grecia.

In totale, più di 120.000 ettari sono diventati cenere in tutta la Grecia.

Anche i residenti di questa zona dell'Attica sono disperati, ma sono grati non solo ai pompieri greci, ma anche a quelli romeni, che sono intervenuti e sono stati al loro fianco in questo momento difficile e hanno salvato vite e proprietà.

Catalin Samsodan, della Brigata dei Vigili del Fuoco della Romania, racconta:

"Quando siamo arrivati sull'incendio, la gente del posto è venuta da noi e ci ha ringraziato molto per gli sforzi che abbiamo fatto per spegnere il fuoco, ci hanno persino abbracciato. Abbiamo sentire dire grazie nella nostra lingua, una cosa molto gratificante per noi, che ci rende ancora piu forti, per lavorare insieme ai colleghi greci per tenere sotto controllo la situazione".

"E' stato bello sentirsi dire grazie". Euronews

L'incendio nella zona è stato, per fortuna, ridotto ai minimi termini, riducendone la portata. Tuttavia, i Vigili del Fuoco stanno ancora operando per evitare il pericolo di nuovi focolai.

Vasileios Bikas è Maggiore dei Vigili del Fuoco greci:

"Distribuiamo i settori di responsabilità per ogni unità. Sia che si tratti di un incendio, sia che si tratti di prevenzione e controllo, noi siamo sempre in prima linea".

"Siamo sempre in prima linea". Euronews

Gli incendi boschivi che hanno colpito la Grecia nelle ultime tre estati sono stati senza precedenti. Ma l'aiuto europeo, in termini economici e di mezzi, non è mai mancato.

Il nostro inviato nella zona dell'incendio. Euronews

Come spiega Michalis Arampatzoglou, l'inviato di Euronews:

"Il meccanismo di protezione civile dell'Ue ha mobilitato oltre 1.000 Vigili del Fuoco da 11 Stati membri, 236 veicoli, 9 aerei ed elicotteri antincendio.

Durante l'estate 2021 è stata la più grande risposta dell'Unione europea in un'emergenza del genere in un Paese membro.