MAPPA - Quali Paesi europei hanno riaperto i confini ai turisti UE?

Novantuno giorni dopo la sua chiusura ecco un simbolo dell'Europa che tenta di ricominciare. I confini nell'area di Schengen riaprono a mezzanotte nella notte fra domenica 14 a lunedì 15 giugno.

Stavolta tutto accade in modo coordinato rispetto alle chiusure affrettate di metà marzo all'epoca dell'esplosione della pandemia di Covid-19.

Germania, Francia, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera e Grecia hanno revocato i controlli alle frontiere interne dell'Europa lunedì 15. Diversi paesi non hanno ancora completamente tolto le limitazioni come Spagna, Portogallo e Malta.

La Grecia ha deciso di aprire lunedì i suoi confini agli europei, ma sono necessarie quarantene di sette giorni (in caso di test negativo) o quattordici giorni (positivi) per gli arrivi da alcune regioni europee particolarmente colpite dal virus.

La commissaria Johansson lamenta che "la Commissione europea aveva raccomandato tale apertura entro il 15 giugno, ma le restrizioni sono state revocate in ordine sparso".

I turisti e i viaggiatori provenienti da America latina, Medio Oriente o Stati Uniti dovranno per ora aspettare anche se, nel caso degli Usa, Trump ha detto che la riapertura delle frontiere statunitensi dipenderà dal concetto di reciprocità. Se un paese non dovesse consentire l'ingresso dei cittadini americani, esso si vedrebbe vietato l'ingresso sul suolo USA ai propri cittadini.

L'accordo di Schengen è un trattato che ha portato alla creazione di uno spazio europeo in cui i controlli alle frontiere interne sono stati in gran parte aboliti. Venne firmato il 14 giugno 1985, vicino alla città di Schengen (Lussemburgo), da cinque dei dieci stati membri dell'allora Comunità economica europea.

Qui un'utile mappa dell'International Air Transport Association (IATA).

Austria

Il 4 giugno l'Austria ha aperto le frontiere terrestri con Germania, Svizzera, Liechtenstein, Slovacchia, Slovenia, Ungheria e Repubblica Ceca. Il Paese riaprirà il confine con l'Italia a partire dal 16 giugno, ma sarà emesso un avviso di viaggio per la regione Lombardia. Non ci saranno restrizioni con la maggior parte dei paesi dell'Unione Europea.

Le persone che arrivano in Austria "da qualsiasi altro paese" dovranno comunque presentare un certificato medico che dimostri un test COVID-19 negativo. Il certificato non può avere più di quattro giorni.

L'ingresso in aereo è vietato ai cittadini provenienti da paesi non appartenenti all'area Schengen.

Belgio

Le frontiere del Belgio sono chiuse e il Paese ha vietato i viaggi non essenziali all'estero. Il governo ha annunciato l'intenzione di riaprire le frontiere ai cittadini dell'UE, del Regno Unito e degli altri quattro paesi Schengen (Svizzera, Liechtenstein, Islanda e Norvegia) a partire dal 15 giugno.

"Le condizioni per viaggiare al di fuori dell'Europa devono ancora essere definite alla luce dell'evoluzione delle discussioni a livello europeo", ha detto il governo il 3 giugno. Il Paese ha ulteriormente allentato il blocco dell'8 giugno, anche se molte restrizioni, in particolare per l'industria dell'ospitalità e della cultura, rimangono in vigore fino al 1° luglio.

Bosnia ed Erzegovina

Il confine è attualmente aperto solo ai cittadini delle vicine Croazia, Montenegro e Serbia - non sono ammessi altri arrivi stranieri. Ci sono alcune eccezioni, come per camionisti, residenti e i diplomatici.

Bulgaria

Il 1° giugno la Bulgaria ha aperto le frontiere ai cittadini dell'UE, del Regno Unito, di San Marino, di Andorra, di Monaco, di Città del Vaticano, della Serbia e della Macedonia settentrionale, nonché agli operatori sanitari e ai familiari dei cittadini bulgari, come indicato sul sito web del governo.

Croazia

Il 15 giugno la Croazia riapre le sue frontiere a tutti i cittadini dell'UE, compresi quelli del Regno Unito, senza alcun obbligo di quarantena.

La Croazia ha aperto le sue frontiere a metà maggio senza restrizioni ai cittadini provenienti da Repubblica Ceca, Ungheria, Austria, Estonia, Lettonia, Lituania, Polonia, Slovenia, Germania e Slovacchia.

Anche altri visitatori provenienti dall'UE/SEE e dal Regno Unito hanno potuto visitare la Croazia a partire dall'11 maggio, sebbene fossero in vigore restrizioni, tra cui la quarantena e la prova di alloggio.

Cipro

Cipro riprende i viaggi turistici il 9 giugno e lo farà in due fasi diverse, dopo aver chiuso le frontiere per quasi tre mesi.

Il Paese coprirà anche i costi sanitari in caso di contagio da coronavirus nell'isola mediterranea.

Una prima riapertura ha avuto luogo il 9 giugno per i passeggeri provenienti da Grecia, Malta, Bulgaria, Norvegia, Austria, Finlandia, Slovenia, Ungheria, Israele, Danimarca, Germania, Slovacchia e Lituania, ma in presenza di un certificato sanitario che dimostri esenzione da contagio. Il documento deve essere non più vecchio di tre giorni.

Il 20 giugno saranno ammessi i passeggeri provenienti da Svizzera, Polonia, Romania, Croazia, Estonia e Repubblica Ceca.

I passeggeri di questo gruppo di paesi dovranno ottenere un certificato medico, mentre quelli del primo gruppo non dovranno più farlo.

Queste liste escludono i due principali mercati turistici del paese, la Gran Bretagna e la Russia.

Tuttavia, i voli dalla Gran Bretagna potrebbero riprendere a metà luglio, e qualche settimana dopo quelli dalla Russia. Anche gli Stati Uniti, la Francia, la Spagna e l'Italia restano esclusi fino a nuovo avviso.

Repubblica Ceca

Le frontiere con Austria e Germania hanno riaperto i battenti il 5 giugno, 10 giorni prima del previsto. Dal 27 maggio il Paese ha aperto le frontiere con la Slovacchia e l'Ungheria, ma con restrizioni.

Gli altri paesi dell'UE sono stati divisi in gruppi colorati dipendenti dal rischio: verde, arancione e rosso.

Dal 15 giugno, i residenti cechi e i cittadini dell'UE provenienti dai paesi verdi - Stati membri dell'Est e del Baltico, Finlandia e Norvegia - potranno viaggiare da e verso il paese senza alcun obbligo.

Quelli del gruppo giallo, che comprende Francia, Italia e Spagna, dovranno essere in possesso di un certificato medico valido per entrare. Per chi entra dal Regno Unito e dalla Svezia - le due nazioni rosse in Europa - si applicheranno le condizioni di test e quarantena.

Danimarca

Le frontiere sono chiuse per i viaggiatori stranieri. Solo i cittadini o i residenti in Danimarca, Groenlandia o Isole Faroer possono attualmente entrare, o tutti coloro che hanno un "buon motivo" per farlo.

Dal 25 maggio, le persone con residenza permanente in uno dei cinque paesi nordici (Danimarca, Finlandia, Islanda, Norvegia e Svezia) o in Germania possono rientrare se in legame con qualcuno in Danimarca, se hanno lì dei nonni o in viaggio d'affari.

Dal 15 giugno, Copenaghen aprirà le sue frontiere ai turisti provenienti da Germania, Islanda e Norvegia. All'arrivo dovranno esibire la documentazione di una prenotazione valida e dovranno soggiornare per un minimo di sei notti in alloggi al di fuori della capitale.

A partire dall'8 giugno, gli altri cittadini dell'UE, così come i cittadini del Regno Unito, non potranno entrare in Danimarca fino alla fine dell'estate.

Estonia

Il 15 maggio, l'Estonia ha aperto le frontiere ai vicini baltici e il 1° giugno al resto dell'UE, all'area Schengen e al Regno Unito.

"I documenti di viaggio e i sintomi medici sono controllati" ai punti di ingresso, ha detto il Ministero degli Esteri.

Chi proviene da Paesi con un alto tasso di infezione dovrà autoisolarsi per due settimane.

Finlandia

La Finlandia prevede di consentire ai viaggiatori provenienti da Norvegia, Danimarca, Islanda, Estonia, Lettonia, Lettonia e Lituania a partire dal 15 giugno e raccomanda di evitare viaggi non necessari in altri paesi. Anche le persone che viaggiano da questi paesi non avranno bisogno di quarantena.

La Finlandia continuerà ad avere controlli alle frontiere con la Svezia, anche se "l'obiettivo è quello di consentire viaggi senza restrizioni dalla Svezia alla Finlandia il più rapidamente possibile," ha detto il ministero dell'Interno finlandese in una dichiarazione.

I viaggi per motivi di lavoro sono possibili sia dai paesi dell'UE che per i residenti o per motivi familiari. Il ministero dell'Interno ha detto che i confini con i paesi non UE rimarranno chiusi almeno fino al 14 luglio.

Francia

I viaggiatori provenienti dagli Stati membri dell'UE, nonché da Andorra, Islanda, Liechtenstein, Monaco, Norvegia, San Marino, Svizzera e dal Vaticano potranno visitare il Paese a partire dal 15 giugno senza certificato sanitario o qualsiasi forma di quarantena all'arrivo, ad eccezione dei passeggeri provenienti dalla Spagna e dal Regno Unito che saranno invitati ad autoisolarsi per 14 giorni.

Questo per questione di "reciprocità", ha spiegato il Ministero degli Affari Esteri francese.

Il presidente Emmanuel Macron ha anche annunciato che il 1° luglio riapriranno i confini internazionali con i Paesi al di fuori dell'UE "dove l'epidemia è stata controllata".

Germania

Il 15 giugno la Germania dovrebbe eliminare le restrizioni alle frontiere per i viaggiatori provenienti da UE, Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein e Regno Unito. Tuttavia, ha deciso di prorogare fino al 31 agosto i suoi avvertimenti sui viaggi al di fuori della UE. Qui maggiori informazioni.

Grecia

Il Ministero degli Affari Esteri ha pubblicato domenica 31 maggio il suo piano di riapertura delle frontiere, che prevede tre diverse fasi.

Fase 1 (fino al 15 giugno)

Solo un numero limitato di voli internazionali può atterrare ad Atene. Tutti i passeggeri in arrivo devono essere testati e pernottare in un hotel designato. In caso di test negativo, i passeggeri devono essere messi in quarantena per 7 giorni. Se il test è positivo, devono essere messi in quarantena "sotto supervisione" per 14 giorni.

Fase 2 (15 giugno - 30 giugno)

Dal 15 giugno i viaggi turistici riprendono e i voli internazionali atterreranno ad Atene ma anche a Salonicco. Tuttavia, alcuni passeggeri dovranno essere sottoposti a test obbligatori all'arrivo.

Quelli provenienti da uno qualsiasi di questi aeroporti elencati dall'Agenzia europea per la sicurezza aerea, dovranno sottoporsi al test all'arrivo, quindi recarsi in un hotel designato e in quarantena per 7 giorni se il test è negativo, e per 14 giorni se il test è positivo.

Tutti gli altri passeggeri, compresi tutti i viaggiatori provenienti da Albania, Australia, Austria, Macedonia del Nord, Bulgaria, Germania, Danimarca, Svizzera, Estonia, Giappone, Israele, Cina, Croazia, Cipro, Lettonia, Libano, Nuova Zelanda, Lituania, Malta, Montenegro, Norvegia, Corea del Sud, Ungheria, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Repubblica Ceca e Finlandia - saranno sottoposti a test casuali e non saranno soggetti a ulteriori restrizioni.

Inoltre, gli arrivi via terra dall'Albania, dalla Macedonia settentrionale e dalla Bulgaria saranno consentiti nel paese. Questi viaggiatori saranno sottoposti a test casuali all'arrivo.

Fase 3 (dal 1° luglio in poi)

I voli internazionali saranno ammessi in tutti gli aeroporti della Grecia e tutti i viaggiatori saranno sottoposti a test a campione all'arrivo.

"Ulteriori restrizioni riguardanti alcuni paesi saranno annunciate in un secondo momento", dice il Ministero degli Esteri. Anche gli arrivi via mare saranno consentiti il 1° luglio, con i viaggiatori sottoposti a test a campione.

Ungheria

Il 12 giugno l'Ungheria ha aperto il confine con Austria, Slovacchia, Croazia, Repubblica Ceca, Slovenia e Serbia senza bisogno di quarantena.

Islanda

L'Islanda riaprirà i battenti ai viaggiatori dell'UE e del Regno Unito il 15 giugno.

I turisti saranno testati all'arrivo. Poche ore dopo, riceveranno il risultato sul loro telefono, dopo aver scaricato un'applicazione di tracciamento.

Il test, gratuito per un periodo di due settimane, costerà 15.000 corone islandesi (100 euro) a partire dal 1° luglio. I bambini nati nel 2005 o dopo il 2005 saranno esenti.

Le autorità non hanno ancora chiarito le procedure per chi risulta positivo al test.

Irlanda

Le autorità sanitarie irlandesi attualmente richiedono a chiunque entri in Irlanda, tranne che dall'Irlanda del Nord, di autoisolarsi per 14 giorni, all'arrivo, compresi i residenti irlandesi.

Chi arriva deve compilare un modulo per la localizzazione dei passeggeri, anche se sono previste delle esenzioni per i fornitori di servizi essenziali della catena di fornitura, come gli autotrasportatori, i piloti e il personale marittimo.

Italia

Il 3 giugno l'Italia ha aperto le frontiere ai cittadini della UE, del Regno Unito, dell'area Schengen, di Andorra e del Principato di Monaco, in seguito al blocco nazionale entrato in vigore il 9 marzo. In questa data sono state aperte anche le frontiere con la Città del Vaticano e San Marino.

I viaggiatori provenienti da questi paesi non devono essere sottoposti a quarantena, a meno che non si siano trovati in un altro paese nei 14 giorni precedenti l'arrivo in Italia.

Il Governo ha respinto ogni possibile tentativo di applicare regole di confinamento diverse nelle diverse regioni come "incostituzionali" a seguito di dispute tra i governatori locali. Pertanto, le stesse regole di confinamento si applicheranno allo stesso modo a tutte le regioni.

Il 18 maggio il Paese è entrato nella "fase 2", consentendo la riapertura di ristoranti, bar, alberghi e caffè, ma le restrizioni potranno essere ripristinate in qualsiasi momento se la situazione epidemiologica dovesse peggiorare.

Le crociere sulle navi italiane sono attualmente sospese.

Lettonia

Il 15 maggio ha aperto i suoi confini ai vicini baltici Estonia e Lituania. Dal 1° giugno non ci sono più controlli di frontiera con la Lituania.

Dal 3 giugno anche i residenti dei Paesi della UE, così come la Svizzera, possono entrare nel Paese senza essere sottoposti a una quarantena di 14 giorni se il Paese da cui provengono ha un numero cumulativo di casi COVID-19 non superiore a 15 per 100mila abitanti negli ultimi 14 giorni.

Lituania

La Lituania ha aperto le sue frontiere ai cittadini dei seguenti paesi: Francia, Spagna, Paesi Bassi, Polonia, Romania, Danimarca, Italia, Lussemburgo, Finlandia, Germania, Repubblica Ceca, Estonia, Malta, Austria, Norvegia, Bulgaria, Lettonia, Cipro, Svizzera, Islanda, Grecia, Slovacchia, Slovenia, Croazia, Liechtenstein e Ungheria.

I viaggiatori provenienti dall'Irlanda e dal Belgio devono autoisolarsi per 14 giorni, mentre i cittadini di Regno Unito, Portogallo e Svezia non possono ancora entrare.

Lussemburgo

Il 15 maggio è stato riaperto il confine del Lussemburgo con la Germania.

Malta

Il 31 maggio il Ministero del Turismo di Malta ha annunciato che riprenderanno i viaggi turistici dal 1° luglio.

Le frontiere riapriranno ai viaggiatori provenienti da Germania, Austria, Cipro, Svizzera, isole italiane di Sicilia e Sardegna, Islanda, Slovacchia, Norvegia, Danimarca, Ungheria, Finlandia, Irlanda, Lituania, Israele, Lettonia, Estonia, Lussemburgo e Repubblica Ceca.

Altri riaperture "saranno annunciati a tempo debito, una volta ricevuta l'autorizzazione dalle autorità sanitarie". Malta è stato il primo Paese in Europa a vietare i voli da Italia, Spagna, Francia, Germania e Svizzera, il 10 marzo.

Maggiori informazioni qui.

Montenegro

L'ingresso in Montenegro è consentito senza quarantena, purché si provenga da un paese con un tasso di trasmissione inferiore a 25 ogni 100mila abitanti. Il governo del Montenegro sta tenendo un elenco aggiornato dei paesi da cui è consentito l'ingresso.

Paesi Bassi

I turisti provenienti da "alcuni paesi dell'UE" potranno visitare i Paesi Bassi a partire dal 15 giugno, a condizione che provengano da un paese "in cui i rischi per la salute sono simili o inferiori a quelli dei Paesi Bassi".

Ad essi sarà chiesto di "seguire rigorosamente i consigli e le regole olandesi per combattere COVID-19", come stare a 1,5 metri di distanza l'uno dall'altro, lavarsi le mani ed evitare di stringere la mano.

I viaggiatori provenienti da Paesi extra- UE o extra-Schengen, anche quelli con visti preesistenti, continueranno a non essere ammessi per il momento.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito web del governo olandese.

Norvegia

La Norvegia ha chiuso le frontiere e solo i viaggiatori per i paesi nordici - Danimarca, Islanda e Finlandia - potranno tornare il 15 giugno. La Svezia è stata esclusa dal provvedimento.

Il governo deciderà entro il 20 luglio se i viaggiatori provenienti da altri paesi vicini potranno visitare il paese, ma il ministero degli Affari Esteri sconsiglia per ora qualsiasi viaggio internazionale non essenziale nel paese fino al 20 agosto.

La Norvegia ha imposto una quarantena di 10 giorni per chi torna dai viaggi internazionali.

Maggiori informazioni qui.

Polonia

Il 13 giugno sono state riaperte le frontiere per i cittadini dell'UE senza condizioni di quarantena. Il 16 giugno saranno abolite le restrizioni sui voli internazionali.

Portogallo

I lavoratori e le merci sono autorizzati ad attraversare il confine terrestre portoghese con la Spagna, che però è chiuso ai turisti almeno fino al 15 giugno. I controlli di frontiera sono in vigore dal 16 marzo. Attualmente non c'è l'obbligo di mettere in quarantena gli arrivi, tranne che alle Azzorre.

Eduardo Cabrita, ministro dell'amministrazione interna del Portogallo, ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione su quando abolire le restrizioni.

Russia

L'8 giugno, la Russia ha dichiarato che riaprirà parzialmente le sue frontiere con l'allentamento delle restrizioni sanitarie. Il primo ministro Mikhail Mishustin ha detto che sarà permesso viaggiare all'estero per lavoro, per motivi medici o di studio, così come per prendersi cura dei parenti.

Ha anche aggiunto che la Russia permetterà l'ingresso di stranieri che si recano nel Paese per cure mediche o per prendersi cura dei familiari.

Ma il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha detto ai giornalisti che non è ancora stata fissata una data per la ripresa dei voli internazionali, che sono fermi da fine marzo.

Romania

La Romania ha riaperto il confine con l'Ungheria.

Serbia

I confini sono aperti.

Slovacchia

Il 10 giugno la Slovacchia ha riaperto le frontiere con Germania, Liechtenstein, Svizzera, Slovenia, Croazia, Bulgaria, Grecia, Cipro, Malta, Estonia, Lettonia, Lituania, Finlandia, Norvegia, Danimarca e Islanda.

I confini del Paese con l'Austria, l'Ungheria e la Repubblica Ceca sono stati aperti pochi giorni prima, il 5 giugno.

Slovenia

Il 15 maggio la Slovenia ha riaperto le frontiere ai cittadini provenienti da 17 paesi, compresi i paesi vicini come Austria, Croazia e Ungheria. Il Montenegro e l'Italia sono aggiunti a questa lista a partire dal 15 giugno. Chiunque entri da un paese con alti livelli di contagio COVID-19 dovrà essere messo in quarantena per 14 giorni. Clicca qui per l'elenco dei paesi soggetti a restrizioni.

Spagna

La Spagna prevede di aprire le frontiere con i paesi dell'area Schengen il 22 giugno. Il Portogallo fa eccezione, la frontiera qui riaprirà il 1° luglio.

Attualmente, solo i cittadini spagnoli, i residenti in Spagna (che devono dimostrare la loro residenza abituale), i lavoratori transfrontalieri, i professionisti della sanità o dell'assistenza agli anziani e le persone che possono dimostrare una situazione di forza maggiore o di necessità, sono autorizzati ad entrare nel paese attraverso i porti e gli aeroporti spagnoli.

Le eccezioni includono anche il personale diplomatico e tutto ciò che riguarda il trasporto di merci, al fine di evitare penuria di prodotti.

Le frontiere con la Francia e il Portogallo sono chiuse dal 17 marzo, consentendo l'accesso solo ai cittadini spagnoli, alle persone residenti in Spagna, ai lavoratori transfrontalieri e a coloro che possono fornire prove documentali della necessità. Nessuna delle norme è applicabile ad Andorra e Gibilterra.

Attualmente, le persone che entrano nel territorio nazionale dall'estero devono rimanere in quarantena per 14 giorni dopo il loro arrivo.

Svezia

La Svezia ha introdotto restrizioni alle frontiere, ma si applicano solo ai viaggi non essenziali provenienti da paesi al di fuori della UE, ad eccezione del Regno Unito e della Svizzera.

Tale restrizione è entrata in vigore il 19 marzo ed è stata prorogata fino al 15 giugno.

Maggiori informazioni qui.

Svizzera

La Svizzera, che ha introdotto i controlli alle frontiere il 13 marzo, riaprirà le frontiere a tutti i paesi dell'UE, Regno Unito, Norvegia, Islanda e Liechtenstein il 15 giugno, invece del 6 luglio come previsto in precedenza.

A tutti gli stranieri che attualmente tentano di entrare in Svizzera senza un permesso di soggiorno o di lavoro valido verrà negato l'ingresso.

I passeggeri aerei provenienti dall'estero possono attualmente entrare nel Paese solo attraverso gli aeroporti di Zurigo, Ginevra e Basilea.

Le autorità svizzere non hanno imposto misure di quarantena alle persone che entrano nel Paese. Tuttavia, è necessario rispettare le norme igieniche e di distanziamento sociale.

Maggiori informazioni qui.

Turchia

La Turchia ha aperto i sui confini ai viaggiatori stranieri, ad eccezione del confine terrestre con l'Iran. Gli arrivi possono essere sottoposti a controlli sanitari.

Regno Unito

Le frontiere sono attualmente aperte. Dall'8 giugno i visitatori provenienti dall'estero sono tenuti in quarantena per 14 giorni. Tra coloro che sono esenti da queste misure ci sono persone che viaggiano dall'Irlanda, dalle Isole del Canale o dall'Isola di Man.

Come in altri paesi, alcune professioni sono esenti da queste regole, come gli operatori sanitari che viaggiano per fornire assistenza sanitaria nel paese. All'arrivo, coloro che sono tenuti ad autoisolarsi devono fornire i propri dati di viaggio e di contatto.

Il governo dice che queste misure saranno riesaminate ogni tre settimane.

Maggiori informazioni qui.