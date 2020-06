La lista completa di tutti gli aeroporti a più alto rischio Covid-19

L'Agenzia europea per la sicurezza aerea (EASA) pubblica regolarmente un elenco di aeroporti situati nelle aree a più alto rischio di infezione Covid-19. Con la progressiva diminuzione del numero di passeggeri in Europa, paesi come la Grecia hanno annunciato che si affideranno a questa lista per effettuare controlli a campione sui passeggeri.

L'EASA pubblica inoltre, insieme al Centro europeo per il controllo delle malattie, una serie di raccomandazioni per i viaggiatori da distribuire negli aeroporti di tutta Europa, riguardanti principalmente la distanza interpersonale da mantenere, l'uso di maschere e le misure di igiene per le mani; suggerisce inoltre di prevedere sempre il check-in online per diminuire i tempi di attesa. I viaggiatori dovranno compilare una dichiarazione sullo stato di salute.

Si raccomanda di non viaggiare se si hanno dei sintomi - qui le raccomandazioni dell'EASA/ECDC (in inglese) e, naturalmente, informarsi sulle regole del paese di destinazione, onde evitare il rischio di essere messi in quarantena all'arrivo.

In molti aeroporti è consentito l'ingresso solo ai viaggiatori e non a chi li accompagna, quindi niente più addii dell'ultimo minuto strappalacrime o abbracci di benvenuto non appena ritirato il bagaglio.

Elenco EASA degli aeroporti situati in aree a "rischio" aggiornato al 27 maggio

A. Unione Europea

Belgio

Tutti gli aeroporti

Francia

Tutti gli aeroporti delle seguenti regioni:

Ile-de-France

Italia

Tutti gli aeroporti delle seguenti regioni:

Emilia Romagna

Lombardia

Piemonte

Veneto

Paesi Bassi

I seguenti aeroporti:

Aeroporto di Amsterdam Schiphol

Aeroporto di Eindhoven

Aeroporto di Maastricht Aquisgrana

Aeroporto di Rotterdam L'Aia

Polonia

Aeroporto di Katowice (EPKT)

Portogallo

I seguenti aeroporti:

Aeroporto Francisco Sá Carneiro

Aeroporto di Portela, Lisbona

Spagna

Tutti gli aeroporti delle seguenti regioni:

Castiglia e Leon

Castiglia-La Mancia

Catalogna

Madrid

Svezia

Tutti gli aeroporti della regione di Stoccolma

Regno Unito

I seguenti aeroporti:

Birmingham

Doncaster Sheffield

East Midlands

Gatwick

Glasgow

Heathrow

Leeds Bradford

Liverpool John Lennon

City of London

Luton

Aeroporto di Manchester

Newcastle International

Stansted

B. Paesi terzi

Afghanistan

Tutti gli aeroporti

Bangladesh

Tutti gli aeroporti

Bielorussia

Tutti gli aeroporti

Brasile

Tutti gli aeroporti delle seguenti regioni:

Amazon

Bahia

Ceará

Spirito Santo

Maranhão

Pernambuco

Rio de Janeiro

Santa Catarina

San Paolo

Canada

Tutti gli aeroporti delle seguenti regioni:

Ontario

Quebec

Cile

Tutti gli aeroporti

Colombia

Tutti gli aeroporti della regione di Bogotá

Repubblica Dominicana

Tutti gli aeroporti

Ecuador

Tutti gli aeroporti

Egitto

Tutti gli aeroporti

India

Tutti gli aeroporti delle seguenti province:

Gujarat

Madhya Pradesh

Maharashtra

Rajasthan

Tamil Nadu

Uttar Pradesh

Indonesia

Tutti gli aeroporti

Iran

Tutti gli aeroporti

Kuwait

Tutti gli aeroporti

Messico

Tutti gli aeroporti della regione di Città del Messico

Pakistan

Tutti gli aeroporti

Perù

Tutti gli aeroporti

Qatar

Tutti gli aeroporti

Russia

Tutti gli aeroporti delle seguenti regioni:

Mosca

Murmansk

Nizhny Novgorod

San Pietroburgo

Arabia Saudita

Tutti gli aeroporti

Singapore

Tutti gli aeroporti

Sudafrica

Tutti gli aeroporti della regione del Capo occidentale

Turchia

Tutti gli aeroporti

Ucraina

Tutti gli aeroporti delle seguenti regioni:

Chernivtsi

Kiev

Emirati Arabi Uniti

Tutti gli aeroporti

Stati Uniti

Tutti gli aeroporti dei seguenti stati:

Alabama

Arizona

California

Colorado

Connecticut

Florida

Georgia

Illinois

Indiana

Louisiana

Maryland

Massachusetts

Michigan

New Jersey

New York

Carolina del Nord

Ohio

Pennsylvania

Rhode Island

Texas

Virginia

Washington