La Francia festeggia il Beaujolais nouveau

Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Un cliente beve un bicchiere di vino Beaujolais Nouveau nel ristorante Les Enfants du Marche a Parigi - Diritti d'autore Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

Un cliente beve un bicchiere di vino Beaujolais Nouveau nel ristorante Les Enfants du Marche a Parigi - Diritti d'autore Francois Mori/Copyright 2022 The AP. All rights reserved

La festa del Beaujolais nouveau si svolge in tutta la Francia il terzo giovedì del mese di novembre in occasione dell'arrivo del novello in negozio