L'Ungheria oggi, 30 anni dopo la fine del comunismo

Mentre l' Ungheria non aveva un movimento di opposizione paragonabile al polacco Solidarność, i gruppi di opposizione riuscirono a far pressione sull'élite del Partito attraverso grosse manifestazioni di piazza.

"Le clausole indussero l'Unione Sovietica a difendere militarmente i regimi dell'Europa dell'Est in pericolo di minacce interne - afferma lo storico Mark KRAMER - e il tutto era parte di un processo che portò a una decisione segreta il 28 marzo 1989 per porre fine a tali impegni".

Una di queste decisioni fu presa in Unione Sovietica, riguardo alle clausole segrete del patto di Varsavia , che in pratica costringevano l'Unione Sovietica ad aiutare i regimi comunisti in altri Paesi.

