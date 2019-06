Euronews Sera | TG europeo, edizione di giovedì 6 giugno 2019

In quest'edizione del nostro telegiornale partiamo dalle celebrazioni per il 75esimo anniversario del D-Day, lo sbarco degli alleati in Normandia. Fu "il giorno più lungo", quello che diede inizio alla controffensiva alleata contro i nazisti.

Fumata nera per la fusione tra Fca e Renault. Il gruppo italo-americano ha ritirato la proposta fatta alla casa automobilistica francese. Abbiamo intervistato Paolo Griseri di Repubblica, per il quale non ci sono possibilità che si torni a negoziare.

Nello sport, un altro club italiano finisce in mani americane. La Fiorentina non è più dei Della Valle, ma è ora di proprietà dello statunitense di origini calabresi Rocco Commisso.

Domani scattano iMondiali di calcio femminile in Francia e le aspettative sono altissime, come ha spiegato ai nostri microfoni Erwan Le Prevost, presidente del Comitato organizzatore.

Chiuderemo, infine, con due grandi della musica. Shakira, che è apparsa oggi davanti a un giudice istruttore spagnolo, perché accusata di frode fiscale. E Bob Dylan, raccontato in un docufilm di Martin Scorsese, che uscirà nei prossimi giorni sulla piattaforma Netflix.

Questo e molto altro nel nostro telegiornale.