La cerimonia per il 75esimo anniversario dello sbarco in Normandia

Dopo le celebrazioni di ieri nel Regno Unito, tocca alla Francia oggi commemorare il 75/o anniversario del D-Day, lo sbarco alleato sulle spiagge della Normandia durante la Seconda Guerra Mondiale, in presenza di leader mondiali come il presidente Usa Donald Trump o la premier britannica uscente, Theresa May, e numerosi veterani centenari.

La diretta nel player Youtube qui sopra ⬆️ dalle 11 alle 12.15.

Al cimitero Usa di Omaha Beach, a Colleville-sur-Mer, sono attese 12.000 persone. Intanto, Macron e Theresa May hanno svelato insieme una prima pietra del futuro memoriale ai militari britannici a Ver-Sur-Mer, nel dipartimento di Calvados, dove oggi splende un sole radioso.

May non ha fatto alcuna allusione al sua imminente addio alla guida del governo ma ha reso omaggio al "coraggio" e alla "devozione" dei 156.000 soldati, di cui 83.000 del Regno Unito e del Comonwealth, che parteciparono allo Sbarco per liberare l'Europa dal nazifascismo. Esprimendosi brevemente in inglese, Macron ha ribadito la solidità dei "legami singolari" tra la Francia e il Regno Unito, nonostante la prospettiva della Brexit: "Whatever it takes, we will always stand together because it's our common destiny", "Qualsiasi cosa succeda, saremo sempre fianco a fianco perché è il nostro destino comune", ha detto, esprimendo tutta la sua "amicizia" a Theresa May. "Lavorare insieme è stato un piacere".

Il programma di oggi

Alle 11:30 a Courseulles-sur-mer (Calvados) viene organizzata una cerimonia canadese con il primo ministro francese Edouard Philippe e il suo omologo canadese Justin Trudeau. Sono attese 6.000 persone. Alle 12:15 nel cimitero britannico di Bayeux la cerimonia franco-britannica alla presenza di Theresa May. Attese qui 8mila persone, tra esse i 300 veterani britannici che si sono imbarcati il 5/6 a Portsmouth, Inghilterra, per sbarcare in Normandia.

Alle 16.30 a Colleville-sur-Orne (Calvados), ribattezzata Colleville-Montgomery in onore del generale britannico Bernard Montgomery: cerimonia è dedicata ai 177 fucilieri marini francesi del Commando Kieffer sbarcati a Sword Beach con la prima brigata di Lord Lovat. Solo un veterano del gruppo Kieffer è ancora vivo: il suo nome è Léon Gautier.

Alle 18.00 a Courseulles-sur-mer: cerimonia internazionale è presieduta da Edouard Philippe ma senza la presenza del Presidente Macron. Vi partecipano diversi capi di Stato e di governo, nonché diversi membri delle famiglie reali europee. Vladimir Putin non è stato invitato. Sono attese almeno 3mila persone.

La parola ai leader

" La nostra alleanza è stata forgiata nel calore della battaglia, messa alla prova durante la guerra e sugellata nelle benedizioni della pace - ha detto il Presidente statunitense, Donald Trump - il nostro legame è indissolubile: su tutta la Terra, gli americani sono attratti da questo posto, come se facesse parte della nostra stessa anima, veniamo non solo per quello che hanno fatto qui, ma per quello che erano".

"La Francia non dimentica, non dimentica tutti i suoi combattenti cui dobbiamo la nostra libertà - ribadisce invece il suo omologo transalpino, Emmanuel Macron - mi inchino in questo giorno davanti al loro coraggio, al sacrificio immenso dei 37.000 morti, dei 19.000 dispersi che caddero come eroi su queste terre di Normandia tra il giugno e l'agosto del 1944, la maggior parte di coloro riposa qui per l'eternità: mi inchino, e ai nostri veterani e alle loro Nazioni dico grazie".

"Questi uomini appartenevano ad una generazione speciale, la più grande, una generazione il cui spirito invincibile ha modellato il nostro mondo del dopoguerra - sottolinea infine la Premier britannica, Theresa May - qui in Normandia si ricorderà sempre il loro coraggio, il loro impegno, la loro convinzione. oggi voglio dire l'unica parola che conta, grazie".

La cronologia degli eventi, rivissuta su Twitter 75 anni dopo