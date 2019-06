Shakira a processo per evasione fiscale

Pies descalzos, a piedi nudi, è stato il lavoro che ha consacrato la cantante Shakira come stella mondiale della musica. Stavolta però, più che a piedi nudi Shakira avrebbe voluto entrare in punta di piedi in una brutta storia di evasione fiscale. L'artista, che ormai da anni vive in Spagna e fa coppia fissa con il calciatore del Barcelona Gerard Pique, è accusata di non aver pagato al fisco spagnolo oltre 14 milioni di euro per un periodo fra il 2011 e il 2014 e per questo potrebbe finire sotto processo.

