Di euronews e ansa

Gli Stati Uniti, bi-campioni in carica, hanno esordito nel mondiale femminile di calcio battendo nettamente il Vietnam.

Risultato finale 3-0, con una doppietta dell'attaccante Sophia Smith ed il gol di Lindsey Horan. Gli Stati Uniti, che puntano al terzo titolo iridato consecutivo, passano in testa al girone E in attesa del match tra Olanda e Portogallo, in programma domenica (9:30) a Dunedin (Nuova Zelanda). L'honduregna Melissa Borjas, 36 anni, internazionale dal 2013, è l'arbitro designato per dirigere Italia-Argentina al Mondiale femminile di calcio (gruppo G), che si gioca lunedì 24 nello stadio Eden Park di Auckland (Nuova Zelanda). Fischio di inizio alle 8 italiane. Assistenti l'altra honduregna Shirley Perello e la messicana Sandra Ramirez.

La squadra nipponica

Il Giappone ha dominato lo Zambia (5-0) nel loro primo incontro nel gruppo C del Mondiale femmiinle di calcio. Ma il primo gol delle giapponesi è arrivato solo al 43', realizzato dalla centrocampista Hinata Miyazawa. Il centravanti Mina Tanaka ha raddoppiato al 10' della ripresa e sette minuti dopo Miyazawa ha firmato la sua doppietta. Al 26', ben lanciata in profondità, Jun Endo ha segnato il 4-0 saltando il portiere Catherine Musonda. Quest'ultima è stata poi espulsa nel recupero, quando ha causato un rigore, trasformato da Riko Ueki. Iridato nel 2011, il Giappone passa in testa al gruppo, davanti alla Spagna che ha battuto il Costa Rica (3-0).