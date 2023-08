Di euronews e ansa

Sono sempre di più le autorità che chiedono a Luis Rubiales, presidente della Federazione del calcio spagnola, di dare le dimissioni dopo il bacio rubato alla giocatrice Hermoso

Decine di persone si sono radunate presso la sede della Federcalcio iberica mostrando cartellini rossi contro quel Luis Rubiales che ha baciato pubblicamente sulla bocca senza permesso la campionessa Jenny Hermoso.

PUBBLICITÀ

Dopo la storica finale e la premiazione del mondiale in Oceania la Hermoso ha detto che "non le è piaciuto" il bacio, spiegando che le è stato dato contro la sua volontà in contraddizione con quanto asserito da Rubiales. Paraltro Rafael del Amo, presidente della commissione calcio femminile spagnola, si è già dimesso dall'incarico.

Lo sciopero delle calciatrici

Le campionesse della nazionale di calcio femminile spagnola hanno reso noto che non torneranno a giocare nella seleccion "se restano in carica gli attuali dirigenti", la nota prende di mira Rubiales che dopo essersi scusato per il bacio sulla bocca dato alla calciatrice Hermoso, ha detto che non si dimetterà. E lo ha ribadito più volte. Eppure la Procura di Madrid ha trattato nel tempo diverse denunce contro di lui e ha trasferito il caso (presunta aggressione sessuale) al Tribunale nazionale spagnolo. In precedenza, la FIFA aveva aperto un dossier. Per le campionesse deve dare le dimissioni anche il Ct Jorge Vilda.