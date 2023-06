Ecco le spiagge più economiche d'Europa

Come passare qualche giorno in spiaggia senza sborsare un patrimonio? Abbiamo selezionato per voi le spiagge più economiche d'Europa.

Se speri di andare in spiaggia quest'estate senza spendere una fortuna, ci sono buone notizie. Ci sono molte destinazioni in tutta Europa dove puoi goderti il mare con un budget limitato, secondo un nuovo studio di Omio.

La piattaforma ha confrontato il prezzo di gelati, acqua e birra di 75 spiagge famose in tutto il continente per stilare una classifica dei dieci posti più economici. Lo studio include anche dati meteorologici per dare la priorità alle destinazioni in cui le temperature non diventano eccessivamente calde.

Le spiagge turche sono le più economiche d'Europa

Secondo le conclusioni dello studio, la Turchia sarebbe la soluzione migliore per una vacanza economica al mare. La classifica dei primi dieci presenta tre destinazioni balneari in questo paese, incluso il primo posto.

**La spiaggia più economica della lista è Cleopatra Beach nella località balneare di Alanya.**Situata sulla riviera turca, le sue ampie spiagge di sabbia l'hanno resa per decenni una delle destinazioni costiere più apprezzate. È anche il posto ideali per gli amanti del gelato, dal momento che una pallina costa solo 0,12€. Anche il prezzo di una bottiglia d'acqua è basso (circa 0,37€), e una birra in spiaggia costa solo 1,64€.

Nella lista ci sono anche altre due destinazioni in Turchia. A Side Halk Beach l'acqua è particolarmente economica, con una bottiglia a soli 20 centesimi. Yashi Beach, a Bodrum, arriva all'ottavo posto. Sebbene la penisola sia nota per i suoi resort a cinque stelle e gli yacht glamour, è ancora conveniente rispetto a molte altre riviere europee. Il gelato costa solo 0,50€ a porzione, l'acqua 0,28€ a bottiglia e la birra solo 1,86€.

Il Montenegro, la birra in spiaggia più economica d'Europa

Seper le tue vacanze vuoi sorseggiare una birra fresca sulla sabbia, il Montenegro è la destinazione perfetta. A Long Beach, a Ulcinj, le bottiglie di birra costano solo 0,87€, anche meno dell'acqua, venduta a 0,77€.Come suggerisce il nome, la spiaggia è una delle più lunghe d'Europa e si estende per 13 chilometri. Si tratta di una location privilegiata per kite e wind surf grazie ai venti quasi tutti i giorni in estate.

Formentera, un'alternativa economica a Maiorca e Ibiza

Per delle vacanze low cost in Spagna, l'isola di Formentera è l'ideale. La **Playa de Ses Illetes è l'alternativa ideale per chi trova Maiorca troppo affollata e Ibiza troppo costosa.**L'acqua in bottiglia costa 0,77€ e una birra locale costa meno di un euro, esattamente come una pallina di gelato in spiaggia.