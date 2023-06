Di Euronews - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

L'appeal che la Turchia esercita sugli appassionati di immersioni subacquee e di storia è irresistibile: addirittura meglio, combinando le due cose, perchè la storia della Turchia è stata scritta (anche) in mare

Dai relitti di tutte le guerre alle città sommerse: sono i tesori degli abissi della Turchia a rendere la costa turca il perfetto "Parco giochi sottomarino" per i subacquei.

La Turchia si trova all'incrocio di antiche culture e rotte commerciali marittime, che hanno lasciato il loro segno anche sott'acqua.

E quando poi si aggiungono centinaia di siti di immersione e scuole di immersioni professionali lungo ogni costa, un ricco ecosistema sottomarino di vita marina e barriere coralline, acque cristalline e temperature calde, i subacquei hanno solo l'imbarazzo della scelta (e della felicità).

La storia... sott'acqua

Nell'ambito del progetto "Inventory of Shipwrecks", sono in corso numerosi studi per preservare i beni culturali sottomarini della Turchia e rendere disponibili i relitti al cosiddetto "turismo subacqueo".

Il "Gallipoli Historical Underwater Park" di Çanakkale è uno di questi percorsi, dove i subacquei possono esplorare relitti storici, come il dragamine britannico della Prima Guerra Mondiale HMS Lundy o la nave passeggeri a vapore britannica del XIX secolo SS Milo.

In totale, i relitti esposti al "Gallipoli Historical Underwater Park" sono 14, tutti "pezzi storici", molti dei quali sopravvissuti alla Battaglia dei Dardanelli (conosciuta anche come Battaglia di Gallipoli: 1915-16), tra Alleati e impero ottomano.

Ali Eyüpoğlu, insegnante di educazione fisica e istruttore subacqueo, ha una barca ed è proprietario di un centro immersioni proprio a Çanakkale.

Per lui, l'appeal che la Turchia esercita sui subacquei è evidente: "La costa è enorme e ha ospitato varie civiltà. Le strutture fisiche della nostra archeologia subacquea sono buone e la Turchia è tra i Paesi leader al mondo sia nel mondo accademico che in termini di scavi subacquei e di ricerca".

"Pesce volante"

Ali Eyüpoğlu afferma che Çanakkale, dove la stagione delle immersioni va da maggio a dicembre, è un ottimo esempio di ciò che la Turchia ha da offrire.

“Çanakkale ha ospitato antiche civiltà nelle sue pagine di storia. Oggi è al centro dell'attenzione dei subacquei che vogliono vedere i relitti della Prima Guerra Mondiale. È l'unica regione al mondo che ha un Parco nazionale sottomarino".

Se l'obiettivo è un'immersione rilassante piuttosto che... esplorativa, l'Acquario Bay di Fethiye è all'altezza del suo nome, poiché è famoso per la diversità della sua vita marina: i subacquei si troveranno faccia a faccia con polpi e murene mediterranee.

È un buon posto sia per i principianti che per i subacquei esperti.

I subacquei possono tuffarsi sotto le limpide acque blu di Gökova, che in turco significa "cielo blu"- Canva

Oppure, in alternativa, ecco le calde acque di Datça. Incontaminato e ben conservato, è considerato uno dei punti di immersione più belli della Turchia, nonché uno dei più ricchi di biodiversità e con alcuni dei "residenti" più amichevoli: i delfini.

Nel frattempo, a Gökova - che si traduce come "azzurro cielo" - si può fare amicizia con le foche monache del Mediterraneo o con un tonno di 10 chili...

Le acque sono talmente blu che sembra blu anche la muta dei sub...

Big Reef a Bodrum, sulla costa dell'Egeo, meta chic e, al tempo stesso, sportiva: pullula di vita acquatica, tra cui barriere coralline, stelle marine, ricci di mare, spugne di mare, polpi e molte specie ancora.

Si vedono tutte attraverso l'acqua cristallina, come fosse una vetrina di una boutique di lusso, soprattutto al mattino...

La barriera corallina ospita 20 siti di immersione con una profondità fino a 30 metri, con le barriere coralline che si trovano appena fuori dal porto.

Nel frattempo, sulla stessa costa, a Kuşadası, non ci sono correnti e un'eccellente chiarezza e visibilità consentono anche ai principianti di immergersi in profondità per dare un'occhiata alle spettacolari formazioni rocciose sottomarine.

Per un'immersione più avventurosa e stimolante, ecco Uçan Balık, a Kaş: si rivolge a chi ha esperienza da vendere!

Prendendo il nome – che si traduce come “pesce volante” – dal relitto di un aerosilurante italiano che giace sul suo fondale, la baia rende omaggio anche ai pesci predatori che vi vivono: dentici, cernie, barracuda e ricciole.

Le anguille mediterranee possono essere viste spesso in molti dei siti di immersione lungo la costa turca. Canva

Scogliere e rovine

Marmaris, d'altra parte, è un piacere per il grande pubblico, adatto a tutti i livelli di esperienza subacquea e con più di 50 punti di immersione, tra cui barriere coralline, relitti e antiche rovine.

La baia di Kadırga si distingue, in particolare, per la sua eccellente visibilità.

A 15 metri di profondità i subacquei possono avvicinarsi ai resti di una nave ellenistica - un tipo di imbarcazione usata soprattutto da Cartaginesi e Romani - e a qualche murena.

I subacquei inesperti apprezzeranno le calme acque di Kalkan, nella baia di Kalamar, anche se calma non significa quiete, poiché le acque limpide e scintillanti pullulano di barracuda, polpi e persino tartarughe marine.

Il canyon sottomarino di Kaş è considerato come uno dei migliori punti di immersione al mondo.

Nel cuore della Riviera turca, comprende 21 punti di immersione.

Il già citato Uçan Balık è imperdibile (anche se più adatto a subacquei esperti, vista la profondità compresa tra i 55 e i 71 metri) per la struggente vista del relitto di un bombardiere italiano, il trimotore Savoia-Marchetti SM79, abbattuto mentre bombardava l'isola di Meis durante la Seconda Guerra Mondiale .

Altri due relitti rinvenuti nei pressi di Kaş risalgono a tempi molto più antichi: i relitti di Cape Gelidonya e Uluburun sono tra i più antichi del Mediterraneo e ciò che ne resta è ora esposto al Bodrum Museum of Underwater Archaeology.