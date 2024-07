Volete una vacanza al mare ma non sopportate il caldo? Ecco le spiagge più fresche d'Europa: cinque idee di viaggio in Francia, Spagna, Portogallo, Regno Unito e persino Lettonia

Volete una vacanza estiva al mare ma siete preoccupati per le ondate di caldo in Europa?

Con il caldo estremo che ha investito le destinazioni balneari più popolari del Mediterraneo e non solo, il loro fascino comincia a diminuire.

Ma non togliete ancora il costume da bagno dalla valigia. Molte spiagge dell'Europa settentrionale e occidentale hanno ancora temperatureinferiori ai 30° C, che faranno rivivere i vostri sogni di sole, mare e sabbia fresca.

Ecco le 5 migliori destinazioni balneari in Europa risparmiate dalla'afa.

Portogallo, Lagos: mare, spiaggia e scogliere in Algarve

Il sole splende nell'Algarve, ma nella maggior parte delle località del sud del Portogallo si registrano solo massime tra i 24 e i 30°C.

Con il suo centro storico cinto da mura, le suggestive scogliere e le bellissime spiagge, Lagos sembra il luogo perfetto per una rilassante vacanza al mare.

Ma c'è anche molto da fare per i vacanzieri più attivi: dal surf alla mountain bike, fino alle escursionisul sentiero di Ponta da Piedade. Le sue passerelle di legno vi condurranno a fare snorkeling al largo della spiaggia di Dona Ana, a magiche grotte calcaree e a baie appartate perfette per il bird-watching.

Lagos è raggiungibile da Lisbona in meno di quattro ore di treno con un cambio ad Albufeira.

Se le temperature sono ancora più fresche (con massime di 24°C), la città portoghese settentrionale di Oporto offre un mix perfetto di cultura urbana e spiagge sabbiose.

La città settentrionale spagnola di San Sebastián è un paradiso per i surfisti Canva

Spagna, San Sebastián: surf e tapas nei Paesi Baschi

Mentre il sud della Spagna è stato colpito da avvisi di caldo eccessivo , il nord del Paese ne è uscito finora indenne. La città di San Sebastián registra attualmente massime tra i 23 e i 27°C, il che la rende un'ottima via di fuga dalla calura costiera.

Dal relax sulla sabbia bianca e fine di La Concha al tour dei pintxos, le tapas basche, questa città offre tutto ciò che si può chiedere a una vacanza al mare in città.

È anche il punto di partenza per alcuni dei migliori punti per i surfisiti in Spagna, da Zarautz a Zurriola Beach.

San Sebastián è raggiungibile in trenoin circa cinque ore e mezza da Madrid e Parigi.

Francia: Biarritz, andare a cavallo lungo la spiaggia

A un'ora a nord di San Sebastián, Biarritz si trova sul lato francese dei Paesi Baschi.

Con temperature che attualmente oscillano tra i 23 e i 29°C, questa città balneare del sud-ovest della Francia offre un'alternativa più fresca alle spiagge mediterranee del Paese.

Come la sua vicina a sud, attira i surfisti con le sue lunghe spiagge sabbiose e le sue onde. Preferite rimanere sulla terraferma? Partecipate a un tour a cavallo lungo la costa.

Una volta che vi è venuto appetito, recatevi al Marché aux Halles de Biarritz per assaporare frutti di mare freschi, formaggi e salumi in un vivace mercato.

I treni diretti dalla Gare Montparnasse di Parigi a Biarritz impiegano poco più di quattro ore.

Penzance in Cornovaglia, nel Regno Unito Canva

Regno Unito, Penzance: fare il bagno in un lido geotermico

Il Regno Unito non è il primo posto che viene in mente quando si pensa alle vacanze al mare in Europa, eppure c'è la Cornovaglia, la penisola sud-occidentale del Paese.

Dalle spiagge famose per il surf come Newquay e Perranporth, sul lato nord, alla costa incontaminata di Penzance, sul lato sud, questa contea inglese attira gli amanti delle spiagge.

Se le massime di 18°C vi danno ancora i brividi, potete riscaldarvi nelle acque a più di 30°C della Jubilee Pool di Penzance, un lido di acqua salata in stile Art Déco alimentato da un pozzo geotermico.

Anche un'escursione al castello di St Michael's Mount, un'isola di marea nella vicina Marazion, vi aiuterà ad acclimatarvi.

Prendete il treno notturno da Londra a Penzance, della durata di otto ore, e svegliatevi con la vista dell'alba sulla Manica.

Jūrmala è molto popolare tra i frequentatori delle spiagge della Lettonia Canva

Lettonia, Jurmala: mare, paludi e foreste sul Baltico

Può suonare come un'altra scelta insolita per le spiagge, ma la Lettonia vanta una costa di 500 chilometri punteggiata di sabbie bianche e pinete.

Dirigetevi a Jūrmala, ricca di natura, per spiagge ampie con temperature tra 23 e 29°C. Soggiornate in una delle iconiche ville in legno della città nel quartiere Bulduri, alcune delle quali sono state trasformate in hotel.

Lontano dai negozi e dai ristoranti del centro città, il Parco Nazionale di Kemeri offre una fuga terapeutica con una passerella di palude e viste sul tramonto. Il Parco Forestale di Dzintari permette invece di avventurarsi tra le cime della pineta su piattaforme panoramiche di 33 metri.

Jūrmala è a soli 35 minuti di treno dalla capitale lettone, Riga.