Di Euronews - Edizione italiana: Cristiano Tassinari

La Turchia è lambita dal Mar Nero a nord, dal Mediterraneo a sud, dall'Egeo a ovest e vanta persino un proprio mare racchiuso interamente in territorio turco, il Mar di Marmara. Con questa ricchezza di cristallina bellezza, come scegliere la località migliore dove posare il nostro asciugamano?

Con 8.000 chilometri di costa, la Turchia non è certo a corto di spiagge e 519 di queste spiagge hanno ricevuto la Bandiera Blu.

Un Paese di mare (e di storia)

La costa mediterranea del paese, nota anche come "Riviera turca" – in tutti i suoi 1.600 chilometri – è una garanzia di sole per la maggior parte dell'anno, visto che la "sua" estate dura praticamente nove mesi.

Il sole è garantito 300 giorni all'anno e si può fare il bagno anche a novembre...

Attirando milioni di visitatori, qui si trova un mix di resort all-inclusive e hotel a cinque stelle, oltre a resort più piccoli che hanno mantenuto il loro fascino autentico, come a Kaş.

La Riviera ospita anche la spiaggia più grande del Mediterraneo orientale, che si estende per 20 chilometri, a Patara. Tuttavia, è molto più di una semplice spiaggia famosa: è anche un sito protetto, grazie al fatto di essere un terreno di nidificazione per le tartarughe marine Caretta e al suo significato storico come parte della storica Via Licia, ora percorso escursionistico lungo oltre 500 km.

Çeşme è famosa per le sue spiagge con Bandiera Blu, nonché per la sua vita notturna e i beach club alla moda. GoTürkiye

Luoghi chic per prendere il sole per chi ha voglia di glamour

La costa del Mar Egeo è la scelta chic.

Le sue spiagge sono il posto ideale dove vedere e... farsi vedere. Ma ancora meglio è noleggiare una barca per "nascondersi" (solo per un attimo) in una baia assolutamente top secret.

La costa egea ha un clima più mite rispetto alla costa mediterranea e ha verdissimi boschi di pini e uliveti proprio accanto ai suoi mari scintillanti.

Bodrum è l'ideale per il jet set, mentre Çeşme è famosa per le sue spiagge con Bandiera Blu, nonché per la sua vita notturna e i beach club alla moda, e Alaçatı è una buona scelta per chi cerca una città pittoresca a pochi passi dal proprio... lettino.

Turgutreis e Göltürkbükü sono la scelta dei più sofisticati, con i loro bar e boutique, mentre l'affascinante Bitez attira gli appassionati di vela.

Alla scoperta delle spiagge "segrete"

Le gemme nascoste includono la Butterfly Valley, dove la spiaggia è riparata in uno stretto canyon con pareti di 400 metri, attraverso le quali i visitatori possono camminare per trovare le cascate, e la remota Datça: così belle sono le sue spiagge, con Ovabükü generalmente riconosciuta come il fiore all'occhiello della zona.

La Butterfly Valley è una delle gemme nascoste della Turchia, una spiaggia incontaminata nascosta tra due scogliere di 400 metri. Canva

Coloro che desiderano spingersi ancora più lontano dai sentieri battuti dovrebbero dirigersi verso il Mar Nero.

La sua stagione estiva è più breve e le temperature sono più basse, in particolare nell'acqua, quindi non è esattamente la scelta più ideale per le vacanze al mare, lasciandola - quindi - meno sviluppata dal punto di vista turistico e più tranquilla (e sono pregi!), perfetta per chi desidera combinare sole, mare e sabbia con un "quanto basta" di cultura.

Kilyos, popolare tra i visitatori provenienti di Istanbul, ospita concerti.

La città portuale di Samsun è nota per i suoi vivaci bar e ristoranti, nonché per la spiaggia più lunga del Mar Nero, ad Atakum.

La baia di Gideros, vicino a Cide, nella provincia di Kastamonu, è circondata da foreste di pini, querce e faggi ed è perfetta per una nuotata nelle profonde acque blu del Mar Nero, prima di fare "rifornimento" di pesce fresco.

Fughe in spiaggia per i "vacanzieri" di Istanbul

Allo stesso modo, il Mar di Marmara è l'ideale per chi vuole combinare una vacanza al mare con un viaggio a Istanbul. I suoi resort sono stati a lungo frequentatissimi tra i residenti che cercano di fuggire dalla città per il fine settimana.

Le Isole dei Principi sono un arcipelago a breve distanza in traghetto dalla costa da Istanbul: le quattro isole maggiori sono Büyükada (Isola Grande), Heybeliada (Isola della Bisaccia), Burgazada (Isola della Fortezza) e Kınalıada (Isola di Henna), più cinque isole minori.

Con gli unici mezzi di trasporto consentiti sulle isole - un cavallo e un carretto o una bicicletta - questi sono luoghi tranquilli dove trascorrere il tempo, ma offrono comunque molto di interessante da fare.

La spiaggia di Yeşilköy Çiroz, proprio lungo la costa di Istanbul, è una buona opzione per le famiglie in gita, in quanto dispone di un parco giochi per bambini e di un'area picnic, mentre a Tarabya Beach si può nuotare direttamente nel cuore di Istanbul. Più vicino di così...