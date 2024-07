Estate in Azerbaigian: mare di Baku, cucina deliziosa e feste all’insegna della cultura

Il termine "Partner Content" viene utilizzato per descrivere il contenuto del marchio che viene pagato e controllato dall'inserzionista piuttosto che dal team editoriale di Euronews. Questo contenuto è prodotto dai dipartimenti commerciali e non coinvolge lo staff editoriale di Euronews o i giornalisti della redazione. Il partner finanziatore ha il controllo degli argomenti, del contenuto e dell'approvazione finale in collaborazione con il dipartimento di produzione commerciale di Euronews.

Dalle spiagge agli eventi musicali all'aperto nella capitale, l'estate in Azerbaigian ha qualcosa per tutti.

Le avventure invernali sulle vette dello Shahdag e i festival jazz autunnali sono tra le principali attrazioni stagionali, ma l'estate in Azerbaigian non è meno attraente.

PUBBLICITÀ

Grazie all'abbondanza di sole e alle temperature medie di 32ᐤ Celsius in pianura, l'Azerbaigian è l'alternativa perfetta a una vacanza estiva in una città europea. Mentre la stagione dei festival si infiamma e il ricco patrimonio culturale stupisce con eventi all'aperto in tutto il Paese, scopriamo alcune delle migliori spiagge, una vivace vita notturna e attività culturali per un'estate da non perdere in Azerbaigian.

Stagione dei festival in Azerbaigian

La stagione dei festival in Azerbaigian si estende ben oltre i mesi estivi di punta. In piena estate, immergiti nella musica al Dream Fest (23-28 luglio), prima di tornare sulla costa nord-orientale per una serie di feste in spiaggia per tutta l'estate.

Dreamfest Dreamfest

La vera star della stagione dei festival, tuttavia, sono sicuramente i prodotti azeri. Accatastati tutto l'anno nei colorati bazar di Baku, i prodotti freschi dell'Azerbaigian sono i più apprezzati durante i mesi estivi e autunnali, con una serie di festival del raccolto dedicati a specialità alimentari, tra cui mele, melograni, nocciole, pesche, albicocche, feijoya, fichi, uva, cachi, anguria, melone e vino.

Estate a Baku

La capitale Baku è un alveare di attività estive, con una serie di istituzioni culturali e parchi alberati accompagnati da concerti all'aperto e una vivace vita notturna concentrata sui bar costieri e sulle terrazze panoramiche della città.

Inizia la visita di Baku nel trambusto della Piazza delle Fontane, poi esplora le istituzioni culturali della città come il Centro Heydar Aliyev e il Museo dei tappeti dell'Azerbaigian, che si affacciano sul lungomare. Oltre che per i loro progetti architettonici all’avanguardia, entrambi sono apprezzati per le loro interessanti esposizioni di arte e il patrimonio tradizionale.

PUBBLICITÀ

Vicino al Centro Heydar Aliyev, puoi scoprire tappe gastronomiche come lo Yashil Bazaar e lo Sherg Bazaar, dove puoi assaggiare prodotti freschi e prelibatezze locali come il caviale del Mar Caspio e il melograno Goychay. Quando il caldo della giornata si attenua, i bar di Baku assumono un fascino particolare. Prova vini locali come il vino di melograno e di mela cotogna in bar specializzati come KEFLI, Enoteca Meydan, INN Vino Wine Bar o sorseggia un cocktail con vista al 360 Bar.

Se inizia a fare troppo caldo a Baku, considera la città come un punto di partenza per avventure nelle regioni montuose e dei parchi nazionali forestali dell'Azerbaigian, dove il clima è più fresco. Prendi in considerazione delle gite di più giorni nei prati di fiori selvatici di Guba a nord o sui Monti Talysh e nelle foreste patrimonio dell'UNESCO del parco nazionale di Hirkan a sud, facendo tappa in cittadine e paesini autentici lungo il percorso.

Centro Heydar Aliyev Ente per il turismo dell'Azerbaigian

L'estate delle specialità culinarie di Baku

I prodotti di stagione si riflettono nei menu dei migliori ristoranti di Baku, con piatti nazionali aromatici come il plov, il kükü e il dolma, a dimostrazione della diversità azera, con aziende agricole in nove delle 11 zone climatiche.

Nella variegata scena dei ristoranti della città, troverai sapori tradizionali in location sontuose presso Agabala, Art Club, La Quzu, mentre Nar & Sharab è rinomato per i suoi appetitosi piatti a base di pesce.

I viaggiatori vegetariani e vegani possono anche fare il pieno di salse speziate a base di dukkah al Vida Cafe, De Rama e Manipura, mentre i piatti occidentali possono accontentare tutti al CASA Cafe all'interno del Deniz Mall.

Fughe sulle spiagge del Mar Caspio

Vista al tramonto sulla spiaggia, Absheron, Azerbaigian Ente per il turismo dell’Azerbaigian

Con l’aumento delle temperature a Baku, gli altopiani e le regioni costiere offrono un fresco conforto: la spiaggia più vicina si trova nel centro di Baku. Conosciuto con il nome di Seaside Boulevard, l’ordinato lungomare della città si estende dal porto di Baku all'arena Crystal Hall, che un tempo ospitava l'Eurovision, passando per la ruota panoramica Baku Eye e una serie di musei.

Sebbene i concerti all'aperto possano farti restare a Baku, ci sono molte altre località sabbiose fuori città in cui rifugiarsi, disseminate lungo i meno di trenta chilometri a nord. Qui, il Mar Caspio è al centro dell'attenzione in quanto parco giochi nazionale per amanti del sole, fanatici degli sport acquatici e famiglie in vacanza.

Scegli tra i numerosi beach club e lussuosi resort che coprono la punta nord-orientale del Paese, estendendosi a ovest oltre la spiaggia di Sea Breeze. Bilgah è una scelta popolare, considerata una delle migliori spiagge dell'Azerbaigian con la sua vasta gamma di attività e strutture per famiglie.

La stagione dei resort dura tutto l'anno sulle coste dell'Azerbaigian e offre la massima ospitalità e relax, con piscine all'aperto, bar, ristoranti e spa, per tutte le tasche. Se vuoi optare per un rifugio termale, la costa di Baku offre anche vari centri benessere che propongono una serie di trattamenti curativi a base di olio, sale, fango e acqua minerale dell'Azerbaigian. Tra i trattamenti di punta figurano il massaggio con olio di Naftalan o il bagno di fango tonificante con argilla curativa Rhassoul.

Gli sport acquatici sono disponibili lungo tutta la costa di Baku, ma Shorabad è la scelta migliore per i più avventurosi. Le condizioni ventose e il centro di sport acquatici ben attrezzato lo rendono il luogo ideale per imparare a fare kitesurf, iniziando dalla calma laguna prima di passare al mare aperto.

PUBBLICITÀ

Se sei alla ricerca di una vacanza tranquilla, molte spiagge lungo la costa del Mar Caspio offrono attività romantiche con meno gente. Qui potrai passeggiare, fare un giro in yacht o semplicemente ammirare le viste panoramiche sul Mar Caspio comodamente sdraiati su un lettino a bordo piscina.

Che tu decida di rimanere a Baku o di fare una pausa in una delle località costiere, tutti concorderanno sul modo giusto per concludere l'estate in Azerbaigian. Avventurati in riva al mare, ordina un abbondante banchetto a base di pesce e piatti locali e preparati per un ultimo incantevole tramonto sul Mar Caspio.