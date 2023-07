Viaggio in Turchia, tra gli scavi di Göbeklitepe, relativamente recenti, che hanno sbriciolato le certezze figlie di studi precedenti. E i lavori sono solo all'inizio e potrebbero riservare altri colpi di scena

Nell'ultimo episodio della nostra serie, dedicata a cultura, tradizioni e patrimonio della Turchia, siamo andati a Şanlıurfa, nella regione sud-orientale dell'Anatolia, per visitare un luogo molto importante, non solo per i turchi, ma per tutta l'umanità. Ma prima c'è qualcosa che ogni visitatore di Şanlıurfa deve fare.

C'è una tradizione da rispettare quando arrivi a Şanlıurfa: visitare il più popolare di tutti i luoghi d'interesse, Balıklıgöl, o "The Sacred Fish Pools". Nato da una leggenda sul profeta Abramo, qui la gente nutre centinaia di carpe sacre.

Ma non siamo venuti così lontano solo per nutrire i pesci. In realtà siamo qui... per scoprire di più sul nostro passato.

Merve Ofluoğlu, ci guida tra gli scavi di Göbeklitepe, che sono iniziati qui, a metà degli anni '90, e si ritiene che quello che è stato trovato sia il più antico luogo di culto costruito dall'uomo mai scoperto.

Una scoperta eccezionale

Contrassegnato da strati di megaliti scolpiti, si stima risalga al 10.000 a C circa... prima di Stonehenge di 6.000 anni!

Con i suoi pilastri in pietra calcarea a forma di T - scolpiti con immagini di animali selvatici, personaggi astratti e icone - il tempio offre uno spaccato del modo di vivere e delle credenze delle persone che vivono nell'Alta Mesopotamia.

Gli archeologi pensavano che l'umanità non si fosse ancora formata in gruppi a quel tempo, prima della rivoluzione neolitica che portò gruppi sparsi di cacciatori e agricoltori nei villaggi rurali. Ma Göbeklitepe ha sovvertito tutte le nostre certezze.

Perché, fino ad ora, avevamo ipotizzato che l'agricoltura fosse in prima linea nella transizione dell'umanità verso una vita stabile. Tuttavia, quando esaminiamo l'esistenza della vita a Göbeklitepe, non possiamo vedere una transizione verso l'agricoltura. Quello è arrivato poco dopo. Sebbene fossero una società di cacciatori-raccoglitori, costruirono queste strutture in linea con le loro convinzioni.

Costruire vicino al tempio

Ciò potrebbe significare che ciò che ha veramente costretto l'umanità ad insediarsi è stato l'impulso a costruire templi religiosi e stargli vicino. La prova è sotto i nostri piedi...

E tieni presente che finora solo il 5% del sito è stato scavato... immagina quali altri tesori potrebbero esserci sotto!

C'è un posto proprio dietro l'angolo che potrebbe essere ancora più antico: la sua "sorellina" Karahantepe. Qui sono state trovate diverse strutture e più di 260 obelischi a forma di T. E c'è anche qualcosa che sembra una stanza di culto, con 11 pilastri e una misteriosa testa umana scolpita.

Il museo archeologico

Tutto ciò che si trova a Karahantepe e nei siti intorno è in mostra al Museo Archeologico di Şanlıurfa, un altro luogo che devi visitare .

È proprio qui che il direttore del museo ed ex capo degli scavi a Göbeklitepe spiega perché Karahantepe potrebbe darci più pezzi per cercare di completare il puzzle.

In queste strutture sono stati trovati strumenti quotidiani, vasi di pietra, vasi per macinare e grandi lastre. Questi reperti ci hanno mostrato che c'erano effettivamente aree residenziali proprio accanto all'area rituale di Karahantepe. Celal Uludağ, direttore del Museo archeologico di Şanlıurfa

Con circa 30.000 metri quadrati da esplorare, il Museo Archeologico di Şanlıurfa espone 5.000 reperti. Tra questi, la statua di Balıklıgöl alias Urfa Man, la più antica statua di forma umana del mondo, che si trova proprio dietro l'angolo.

Anche le nuove opere d'arte che vengono scoperte a seguito di questi scavi saranno preparate per prendere posto nella mostra.

Le squadre di esperti del museo puliscono accuratamente ogni pezzo portato alla luce negli antichi siti qui intorno prima di metterli in mostra.