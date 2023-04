Di Euronews Travel

Disagi nei trasporti in Germani. Voli e treni sono stati cancellati in tutto il paese a causa di uno sciopero dei lavoratori che protestano per condizioni di lavoro e salari migliori.

Centinaia gli aerei rimasti a terra questo giovedì a Düsseldorf, Colonia, Bonn e Amburgo, con interruzioni che continueranno nella giornata di venerdì e di conseguenza saranno coinvolti circa 45.200 passeggeri.

Sciopero dei treni in Germania: cosa aspettarsi

Il sindacato dei ferrovieri EVG ha annunciato nella giornata di mercoledì gli scioperi previsti, affermando che i lavoratori hanno bisogno di salari più alti per far fonte all'aumento dei prezzi e all'inflazione elevata.

"Dobbiamo aumentare la pressione sui datori di lavoro che pensano di poter ignorare le richieste dei loro dipendenti", ha affermato il sindacato in un comunicato, a seguito di un precedente sciopero alla fine di marzo.

Il sindacato chiede un aumento del 12% su dodici mesi - o un aumento minimo di 650 euro - rifiutando il bonus una tantum proposto dai datori di lavoro.

Sebbene l'inflazione sia rallentata al 7,4% a marzo, lontana dal picco dell'8,8% dello scorso ottobre, rimane relativamente elevata.

Lo sciopero ferroviario di venerdì durerà dalle 3:00 alle 11:00 in tutto il paese.

EVG rappresenta i dipendenti di 50 aziende, tra cui l'operatore ferroviario statale tedesco Deutsche Bahn, quindi si prevede un'interruzione a livello nazionale.

La Deutsche Bahn gestisce treni a lunga percorrenza, servizi S-Bahn e treni regionali in Germania.

Venerdì mattina, tutti questi servizi saranno cancellati, con ripresa dei servizi nel primo pomeriggio. In alcuni casi, i passeggeri possono avere diritto a circa 80 euro di risarcimento - sia per vitto, nuovi biglietti o alloggio - da Deutsche Bahn. Quindi assicuratevi di conservare le ricevute per eventuali costi imprevisti.

Voli: quali aeroporti in Germania saranno interessati?

L'aeroporto di Amburgo ha cancellato tutti i voli in partenza dalle 22:00 di mercoledì alle 23:00 di venerdì. Colonia/Bonn ha finora cancellato 121 voli. Düsseldorf non ha annunciato cancellazioni generalizzate, con un avviso ai passeggeri che consiglia di verificare con la propria compagnia aerea o tour operator lo stato dei loro voli.

L'aeroporto di Stoccarda ha annunciato che non ci saranno partenze per tutta la giornata di venerdì e ha chiesto ai passeggeri di non recarsi in aeroporto. I passeggeri con un volo in partenza o diretto a Colonia/Bonn, Stoccarda o Düsseldorf sono invitati a controllare regolarmente lo stato del proprio volo.

Perché ci sono stati molti scioperi in Germania quest'anno?

Lo sciopero avviene in un contesto di forte mobilitazione sociale in Germania, dove dall'inizio dell'anno si sono moltiplicate le proteste per salari più adeguati, in vari settori, scuola, ospedali, comprese le Poste.

L'ultimo sciopero del 27 marzo ha paralizzato l'intero settore dei trasporti, aeroporti compresi, per 24 ore, su invito dell'EVG e del sindacato dei servizi pubblici Verdi.

Il sindacato, che rappresenta circa 2,5 milioni di dipendenti, è impegnato da diverse settimane in intense trattative con lo Stato e i comuni. Questi colloqui dovrebbero riprendere sabato, con l'obiettivo di raggiungere un accordo salariale.