Germania, trasporti in tilt per lo sciopero nazionale

Stazioni ferroviarie silenziose e aeroporti deserti.

È l'immagine di questo lunedì in varie parti della Germania. Un massiccio sciopero di 24 ore ha bloccato gran parte del traffico aereo, del servizio ferroviario e delle linee pendolari del Paese.

Per i 2,5 milioni di dipendenti federali e comunali dei trasporti, i sindacati chiedono aumenti salariali a fronte di una forte inflazione.

Philipp Schumann, rappresentante del sindacato Verdi in Assia, fotografa la situazione: "Stiamo scioperando per ottenere il 10%, il 10,5% in più di stipendio, almeno 500 euro. Il tasso di inflazione in Germania è molto alto in questo momento ed era molto alto anche l'anno scorso. I colleghi hanno bisogno dell'aumento per arrivare a fine mese". "

Milioni di pendolari e viaggiatori sono colpiti dagli scioperi. Molti hanno scelto di guidare, causando rallentamenti del traffico mentre chi ne ha avuto la possibilità ha optato per il telelavoro.

A Potsdam si sta svolgendo il terzo round di contrattazione collettiva. Il governo federale e quello locale offrono un aumento salariale del 5%, il sindacato Verdi e l’associazione dei dipendenti pubblici Dbb cercano di fare pressione con lo sciopero.

Lo sciopero unitario segna l'escalation di una disputa sempre più aspra per la definizione di un pacchetto retributivo che attutisca l'impatto dell'aumento dell'inflazione.

I datori di lavoro, per lo più lo Stato e le aziende del settore pubblico, hanno finora rifiutato le richieste, offrendo invece un aumento del 5% con due pagamenti una tantum di 1.000 e 1.500 euro, quest'anno e il prossimo.

Il sindacato Verdi chiede un aumento del 10,5% dei salari mensili, mentre l'EVG chiede un aumento del 12% per i suoi rappresentanti.