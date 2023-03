Sciopero in Germania: paralizzato il sistema dei trasporti

Lo chiamano "mega sciopero" quello che oggi coinvolge lavoratori di porti, aeroporti, ferrovie e mezzi pubblici in Germania.

Lo hanno indetto le due principali organizzazioni sindacali tedesche, Verdi ed EVG, per chiedere un cospicuo aumento degli stipendi e un adeguamento al costo della vita.

Numerosi aerei e treni sono già stati cancellati per quello che si prospetta come il più grande sciopero degli ultimi decenni in terra tedesca. Tutti i treni a lunga percorrenza del gestore ferroviario federale Deutsche Bahn (DB) non circoleranno, mentre lo scalo di Francoforte, tra i più trafficati d’Europa, ha cancellato tutti i voli regolari previsti per questo lunedì.