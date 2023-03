La Germania si è svegliata lunedì in un diffuso caos dei viaggi, dopo che due dei più grandi sindacati dei trasporti del Paese ha indetto uno sciopero nazionale.

È il più grande sciopero che il Paese abbia visto negli ultimi 30 anni: il sindacato dei lavoratori dei servizi Verdi e il sindacato EVG, che rappresenta molti ferrovieri, hanno annunciato lo sciopero.

È raro che i sindacati uniscano le forze in questo modo in Germania: lo sciopero di massa segue una serie di colloqui falliti con i datori di lavoro nelle ultime settimane.

"Pensiamo che ci sarà un'ampia partecipazione allo sciopero", ha detto il capo dei Verdi, Frank Werneke, in una conferenza stampa.

Questo non è l'unico sciopero pianificato in Europa - per i dettagli su altri Paesi, leggi questo articolo.

Quando lo sciopero in Germania?

Ufficialmente, lo sciopero in Germania è iniziato a mezzanotte di lunedì 27 marzo e durerà tutto il giorno: tuttavia, alcuni aeroporti hanno cancellato i voli in arrivo o in partenza domenica ed è probabile che gli effetti durino fino a martedì.

Quali aeroporti e stazioni ferroviarie saranno interessate dallo sciopero tedesco?

Lo sciopero è nazionale ed i sindacati coinvolti rappresentano la maggioranza della forza lavoro dei trasporti.

Verdi rappresenta oltre 2,5 milioni di dipendenti del settore pubblico, mentre EVG rappresenta circa 230.000 lavoratori delle ferrovie e delle aziende di autobus.

I voli sono stati sospesi a Monaco e Francoforte, due dei più grandi aeroporti della Germania, nonché agli aeroporti di Brema, Amburgo e Stoccarda.

L'operatore ferroviario Deutsche Bahn ha cancellato i servizi ferroviari a lunga percorrenza.

Di seguito, i dettagli degli operatori che hanno già annunciato disservizi: questo articolo verrà aggiornato in caso di ulteriori annunci.

Come saranno interessati i treni in Germania?

L'operatore ferroviario tedesco Deutsche Bahn ha annunciato che il 27 marzo non circoleranno treni a lunga percorrenza, con la cancellazione di "numerosi treni" anche martedì 28.

In una dichiarazione, ha affermato che "ciò influenzerà tutte le operazioni ferroviarie tedesche".

DB ha annunciato che anche la maggior parte dei treni regionali sarà offline per la giornata: inoltre, alcuni treni potrebbero essere cancellati martedì a causa di effetti a catena.

Sono interessati anche i lavoratori di Transdev, AKN, Osthannoversche Eisenbahnen, erixx, vlexx, eurobahn e Länderbahn.

Ciò significa che oltre alla Deutsche Bahn, che gestisce servizi come la S-Bahn per pendolari e i treni regionali nelle città tedesche, il trasporto locale sarà interrotto in sette dei sedici Stati federali tedeschi.

Questi includono alcuni degli Stati più popolosi del paese: Baviera, Baden-Württemberg, Assia, Bassa Sassonia, Renania settentrionale-Vestfalia, Renania-Palatinato e Sassonia.

L'operatore ferroviario svizzero FFS afferma che fornirà treni sostitutivi per i treni transfrontalieri tra Svizzera e Germania sulla sezione svizzera del percorso, ma il numero di posti su questi treni potrebbe essere ridotto.

La compagnia sconsiglia vivamente di viaggiare il 27 marzo e avverte che i suoi orari online potrebbero variare, causa interruzioni dovute allo sciopero.

I voli saranno cancellati in Germania?

L'aeroporto più trafficato della Germania, a Francoforte, ha annunciato la cancellazione di tutti i voli lunedì.

"Tutte le attività che consentono le operazioni di volo complete sono sospese a causa dello sciopero", ha annunciato la società operativa dell'aeroporto Fraport.

L'aeroporto di Monaco, il secondo più trafficato del Paese, ha annunciato che domenica e lunedì non ci saranno voli passeggeri.

Anche gli aeroporti di Brema, Dortmund, Amburgo e Stoccarda hanno cancellato tutti i voli, sia in decollo che in atterraggio, e probabilmente ne seguiranno altri.

L'aeroporto di Düsseldorf ha avvertito i passeggeri di aspettarsi gravi interruzioni fino a martedì mattina, con quasi tutti i voli cancellati lunedì mattina.

L'aeroporto ha consigliato ai passeggeri di ridurre al minimo i bagagli a mano per facilitare i ritardi di sicurezza.

Sono previste enormi interruzioni anche all'aeroporto di Colonia/Bonn, mentre negli aeroporti di Lipsia e Dresda tutti i voli nazionali tedeschi sono stati cancellati.

Sebbene l'aeroporto di Karlsruhe/Baden-Baden non si aspetti cancellazioni, i passeggeri dovrebbero prepararsi a tempi di attesa più lunghi, poiché il personale dei controlli di sicurezza è in sciopero.

I voli passeggeri anche all'aeroporto di Norimberga sono stati cancellati.

Si consiglia ai viaggiatori di contattare direttamente la propria compagnia aerea per sapere se il proprio volo è operativo.

Perché i lavoratori dei trasporti protestano in Germania?

Come in molti altri Paesi, i tedeschi stanno lottando con l'aumento dell'inflazione dopo che l'invasione russa dell'Ucraina ha fatto salire vertiginosamente i costi di cibo ed energia.

Verdi è impegnato in una serie di trattative salariali, chiede un aumento di stipendio del 10,5%: i datori di lavoro hanno offerto un totale del 5% in due fasi, più pagamenti una tantum di 2.500 euro.

EVG chiede un aumento del 12%: anche Deutsche Bahn, il principale operatore ferroviario tedesco, ha offerto un aumento in due fasi, per un totale del 5%, più pagamenti una tantum.

Il tasso annuo di inflazione della Germania a febbraio era dell'8,7%.