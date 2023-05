La Germania aiuta i pendolari e prova a dare una mano all'ambiente: meno auto private in circolazione, più tedeschi sui mezzi pubblici, con abbonamenti mensili urbani e regionali a soli 49 euro. Funzionerà?

Da questa settimana, in Germania si risparmia.

Viaggiando sui mezzi pubblici, si pagherà solo 49 euro per un abbonamento mensile, denominato "Deutschland-Ticket": si potranno usare treni, tram, autobus, metropolitane e persino traghetti, per viaggi urbani e regionali.

Esclusi dall'abbonamento solo i treni Intercity e gli autobus a lunga percorrenza.

La Germania aiuta così i pendolari e prova a dare una mano all'ambiente.

L'obiettivo del ministero dei Trasporti è convincere 5-6 milioni di tedeschi ad usare i mezzi pubblici.

L'abbonamento a 49 euro è disponibile tramite un'app per smartphone o come chip card: tuttavia, i prezzi dovrebbero poi aumentare gradualmente.

La nuova offerta fa seguito al grande successo dell'abbonamento sperimentare da 9 euro (il famoso "9 euro Ticket") in vigore per i tre mesi dell'estate scorsa, che ha venduto oltre 50 milioni di abbonamenti.

"Nuovo sciopero della ferrovie. Un Deutschland-Ticket, per favore. Sicuro?"

In Lussemburgo è tutto gratis

La Germania non è, comunque, il primo Paese a percorrere questa strada. Un'iniziativa del genere per ridurre l'uso delle auto è stata ancora più efficace in Lussemburgo, dove tre anni fa il trasporto pubblico è stato reso completamente gratuito.