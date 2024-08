Un paziente affetto da cancro ai polmoni nel Regno Unito è stato uno dei primi a partecipare a un'innovativa sperimentazione del primo vaccino al mondo contro la malattia.

PUBBLICITÀ

Un paziente del Regno Unito è tra i primi europei a partecipare a un'innovativa sperimentazione globale per un vaccino contro il cancro ai polmoni.

Il tumore al polmone è la principale causa di morte per cancro a livello mondiale, responsabile di circa 1,8 milioni di decessi nel 2020.

Di questi, quasi un quarto di milione di persone - circa 230.700 - provengono dalla sola Unione europea, il che rappresenta quasi un decesso per cancro su cinque nella regione.

Come funziona il vaccino contro il cancro a mRna

Il vaccino, noto come BNT116 e sviluppato da BioNTech, utilizza la tecnologia dell'RNA messaggero (mRNA) - simile ad alcuni vaccini antiCovid - per aiutare il sistema immunitario a riconoscere e attaccare le cellule tumorali.

Il vaccino, primo al mondo, è stato progettato per colpire il tumore al polmone non a piccole cellule (NSCLC), che costituisce l'85 per cento di tutti i casi di tumore al polmone.

Funziona presentando al sistema immunitario del paziente informazioni sui marcatori tumorali comuni associati al NSCLC. Il target specifico mira a distruggere le cellule tumorali riducendo al minimo i danni alle cellule sane, a differenza degli effetti della chemioterapia.

"Il punto di forza dell'approccio che stiamo adottando è che il trattamento è altamente mirato alle cellule tumorali. In questo modo speriamo di poter dimostrare, col tempo, che il trattamento è efficace contro il cancro ai polmoni, pur lasciando inalterati gli altri tessuti", ha dichiarato in un comunicato la dottoressa Sarah Benafif, che guida la realizzazione dello studio.

Questo studio innovativo coinvolgerà circa 130 pazienti con vari stadi di NSCLC, dagli stadi iniziali prima della chirurgia o della radioterapia fino alla malattia in fase avanzata, in 34 siti di ricerca in sette Paesi.

Oltre che nel Regno Unito, lo studio sarà esteso ad altri quattro Paesi europei - Germania, Spagna, Polonia e Ungheria - nonché agli Stati Uniti e alla Turchia.

"Ci auguriamo che questo possa offrire l'opportunità di migliorare ulteriormente i risultati per i pazienti affetti da NSCLC, sia in fase iniziale che avanzata", ha dichiarato il professor Siow Ming Lee, a capo dello studio britannico.

Un vaccino 'rivoluzionario' che dà speranza

Janusz Racz, uno scienziato londinese di 67 anni, è il primo partecipante nel Regno Unito a ricevere il nuovo vaccino sperimentale. A maggio gli è stato diagnosticato un cancro ai polmoni e subito dopo ha iniziato a sottoporsi a chemioterapia e radioterapia.

In una recente dichiarazione, Racz ha dichiarato di sperare che il vaccino possa fornire una difesa contro le cellule tumorali, aggiungendo: "Ho anche pensato che la mia partecipazione a questa ricerca potrebbe aiutare altre persone in futuro e contribuire a rendere questa terapia più ampiamente disponibile".

Racz, specializzato in intelligenza artificiale , ha sottolineato che il suo background scientifico lo ha incoraggiato a partecipare alla sperimentazione. "Come scienziato, so che la scienza può progredire solo se le persone accettano di partecipare a programmi come questo. Lavoro nel campo dell'intelligenza artificiale e sono aperto a sperimentare cose nuove. Anche la mia famiglia si è informata sulla sperimentazione e mi ha sostenuto nella partecipazione", ha detto.

Dame Cally Palmer, direttore nazionale del NHS England per il cancro, ha dichiarato che la sperimentazione dei vaccini contro il cancro potrebbe essere "rivoluzionaria" per prevenire le recidive della malattia, vaccinando gli individui contro i loro stessi tumori.

"Una diagnosi di cancro è molto preoccupante, ma l'accesso a sperimentazioni innovative - insieme ad altre innovazioni per diagnosticare e trattare i tumori più precocemente - offre speranza", ha dichiarato Palmer. "Ci aspettiamo di vedere altre migliaia di pazienti partecipare alle sperimentazioni nei prossimi anni".