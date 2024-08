Uno studio recente ha rilevato che il 25% dei pazienti in stato non responsivo ha dimostrato di rispondere cognitivamente alle istruzioni date durante i test medici

Un recente studio ha scoperto che circa una persona su quattro che presenta disturbi della coscienza, come il coma o uno stato di minima coscienza, può ancora avere funzioni cognitive.

Anche se non possono muoversi o parlare, attraverso le scansioni cerebrali è stato dimostrato che queste persone sono talvolta in grado di eseguire compiti cognitivi, seguendo le istruzioni.

I dati dei pazienti con gravi lesioni cerebrali

La ricerca ha preso in esame i dati dei partecipanti all'inchiesta, dal 2006 al 2023, raccolti in varie strutture sanitarie di sei siti multinazionali, tra cui alcuni in Europa. Ha esaminato la prevalenza della "dissociazione motoria cognitiva" sulla base dei dati di 353 pazienti che hanno subito gravi lesioni cerebrali in seguito a eventi come traumi gravi, ictus o mancanza di ossigeno dopo un attacco cardiaco.

La "dissociazione motoria cognitiva" descrive uno stato in cui gli individui che non possono rispondere fisicamente ai comandi mostrano comunque un'attività cerebrale nelle aree tipicamente responsabili del movimento.

Gli esami con tecniche avanzate

"Alcuni pazienti con gravi lesioni cerebrali non sembrano elaborare il mondo esterno. Tuttavia, quando vengono valutati con tecniche avanzate come la fMRI e l'EEG, possiamo rilevare un'attività cerebrale che suggerisce il contrario", ha dichiarato in un comunicato Yelena Bodien, principale autrice dello studio presso l'Harvard Medical School e l'istituto di ricerca del Massachusetts General Hospital negli Stati Uniti.

I risultati sono stati pubblicati sul New England Journal of Medicine.

Come si è svolto lo studio

I pazienti sono stati divisi in due gruppi: uno era composto da 241 persone che non erano in grado di rispondere ai test, mentre l'altro gruppo comprendeva 112 persone che rispondevano.

Lo studio ha rilevato che circa il 25% dei soggetti del gruppo che non rispondeva era in grado di eseguire compiti mentali e mostrava modelli di attività cerebrale simili a quelli delle persone sane quando vengono date loro le stesse istruzioni.

L'altro gruppo ha fatto un po' meglio, con il 38% di loro che ha mostrato un'attività cerebrale coerente durante le scansioni.

Lo stato di coscienza, o attività mentale, è stato valutato attraverso uno o entrambi i tipi di scansioni cerebrali. La prima, la risonanza magnetica funzionale (fMRI), è stata utilizzata per misurare l'attività cerebrale osservando il flusso sanguigno e i livelli di ossigeno nel cervello. L'altra scansione era l'elettroencefalografia (EEG), che prevede l'uso di una cuffia ricoperta di elettrodi sul cuoio capelluto della persona per misurare direttamente l'attività delle onde cerebrali.

Le istruzioni date ai pazienti

Durante le scansioni, ai pazienti sono state date istruzioni come "immaginare di aprire e chiudere la mano" e, dopo 15-30 secondi, è stato detto loro di "smettere di immaginare di aprire e chiudere la mano".

Gli scienziati sono stati in grado di rilevare l'attività cerebrale che segue le istruzioni in alcuni pazienti per diversi minuti, anche in assenza di qualsiasi risposta fisica.

"Abbiamo scoperto che questo tipo di dissociazione netta tra capacità cognitive conservate e nessuna prova comportamentale di esse non è rara", ha dichiarato Nicholas Schiff, autore senior dello studio presso il Weill Cornell Medical College negli Stati Uniti.

"Penso che ora abbiamo l'obbligo etico di impegnarci con questi pazienti, per cercare di aiutarli a connettersi con il mondo", ha aggiunto.