La principessa Kate annuncia di avere finito la chemioterapia ma che "ci vorrà tempo" per riprendersi completamente. Aveva reso pubblico a marzo di avere il cancro. "Tornerò al lavoro il prima possibile", ha scritto sui social

Kate Middleton ha dichiarato in un video di avere terminato la chiemioterapia e di essere finalmente "cancer-free", libera dal cancro, pur sottolineando che ci vorrà del tempo per riprendersi completamente dalla malattia annunciata lo scorso marzo.

Nel messaggio condiviso sul suo account X, la Principessa del Galles ha scritto: "Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente difficili per noi come famiglia. Come sapete, la vita può cambiare in un istante e abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e percorsi sconosciuti".

"Anche se ho terminato la chemioterapia, la mia strada verso la guarigione e il pieno recupero è lunga e devo continuare a vedere ogni giorno per quello che è" ha aggiunto la principessa, annunciando che parteciperà ad alcuni eventi pubblici nei prossimi mesi.

Dopo la diagnosi di cancro all'addome, Kate è apparsa in pubblico per la prima volta alla parata di compleanno di Re Carlo III a giugno. Prima di parteciparvi, aveva diffuso una nota in cui affermava di "fare buoni progressi" ma di avere ancora "giorni buoni e cattivi".

La principessa si è detta vicina a tutti coloro che stanno continuando il loro percorso di guarigione dal cancro. "Rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dalle tenebre può nascere la luce" ha scritto.

Poi, a luglio, è ricomparsa tra gli spettatori della finale del singolare maschile del torneo di Wimbledon di cui è madrina.