Di euronews

La decisione di ritirare la squadra dalle gare di triathlon da parte del Comitato olimpico belga arriva dopo che la triatleta Claire Michel è stata ricoverata a causa di una infezione intestinale

La triatleta belga Claire Michel, 35 anni, è stata contaminata dal batterio Escherichia coli dopo il tuffo nella Senna mercoledì scorso, secondo il Comitato olimpico belga.

Per questo motivo, il Belgio ha deciso di ritirare, per protesta, la squadra nazionale dalle gare di triathlon misto alle Olimpiadi di Parigi 2024. Il Comitato e il Triathlon Belga devono "purtroppo annunciare che i "Belgian Hammers" non prenderanno parte alla staffetta mista", si legge in un comunicato. La decisione è stata presa dopo aver consultato gli atleti e il loro entourage.

Nel frattempo le gare di triathlon sono ripartite questa mattina.

Anche se resta da accertare il legame con la gara disputata, l'atleta belga ha contratto un'infezione intestinale ed è ricoverata in ospedale da quattro giorni.

"Grazie per tutti i bei messaggi che mi avete mandato. Sono stata curata bene e mi riprenderò. Sono però devastata per la squadra e mi dispiace finire i Giochi così" afferma in un messaggio Claire Michel.

Il Comitato belga, nel comunicato, ha affermato di "sperare", insieme con la federazione nazionale, "che per le prossime competizioni di triathlon ai Giochi olimpici vengano applicate le dovute precauzioni".

La Senna poteva ospitare eventi olimpici?

La scelta di far svolgere alcuni importanti eventi olimpici, tra i quali le gare di triathlon e la maratona di nuoto, nelle acque della Senna è stata oggetto di un grosso dibattito. Già prima dell'inizio delle Olimpiadi ci si era interrogati sulla qualità dell'acqua del fiume della capitale francese, nel quale non ci si poteva tuffare da oltre cento anni.

Le preoccupazioni si sono fatte più forti soprattutto dopo che le piogge durante la cerimonia di apertura avevano fatto peggiorare il livello di qualità dell'acqua. In particolare, la presenza di batteri di Escherichia coli registrata ha portato all'annullamento di due allenamenti di triathlon, che sono poi ripartiti mercoledì scorso.

Gli organizzatori e le autorità incaricate di effettuare i test sulle acque, tra cui i rappresentanti del World Triathlon, hanno dichiarato che gli ultimi test effettuati hanno dimostrato la conformità agli standard di qualità.

La Francia ha investito oltre un miliardo di dollari per ripulire e preparare la Senna ai Giochi, affinché le gare si svolgessero in sicurezza.