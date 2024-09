La prima scelta del governo sloveno, Tomaž Vesel, ha fatto un passo indietro rinunciando alla nomina venerdì scorso dopo le pressioni di Ursula von der Leyen per un cambio di nomina al fine di favorire il riequilibrio della presenza femminile nel collegio dei commissari

Marta Kos è stata nominata nuova commissaria europea della Slovenia dopo le pressioni di Ursula von der Leyen sul governo di Lubiana affinché sostituisse il candidato Tomaž Vesel con una donna.

Il vice primo ministro sloveno Matej Arčon ha dichiarato lunedì che la nomina di Kos, ex diplomatica che ha ricoperto il ruolo di ambasciatrice slovena in Germania e Svizzera negli ultimi dieci anni, è stata approvata all'unanimità dal governo.

Secondo fonti diplomatiche la Slovenia è uno dei pochi governi esortati da von der Leyen a sostituire il candidato uomo con un'alternativa donna. Questo fa parte di una spinta per assicurare la parità di genere nel prossimo collegio di commissari che guiderà il lavoro dell'esecutivo nei prossimi cinque anni.

I governi dell'Ue avevano ampiamente ignorato la richiesta scritta di von der Leyen di avere due candidati, un uomo e una donna. Secondo la presidente senza i suoi sforzi per sollecitare gli Stati membri a nominare le donne, ci sarebbero state solo quattro candidate donne in lizza per uno dei 26 seggi del prossimo collegio.

La Slovenia si unisce alla Romania nella scelta di ritirare i propri candidati uomini a favore di una donna. Per quanto riguarda Portogallo e Belgio è possibile che abbiano optato per una donna dopo le pressioni esercitate dai vertici della Commissione. von der Leyen avrebbe attualmente 17 uomini e dieci donne in corsa per uno dei 26 posti disponibili, dopo che la Bulgaria ha presentato due candidati, uno uomo e uno donna. Sebbene non si riesca a raggiungere una parità di genere i numeri rappresentano comunque un miglioramento significativo rispetto alla rosa di candidati di fine di agosto.

La nomina di Kos arriva due giorni prima che von der Leyen presenti al Parlamento europeo la struttura per la sua nuova squadra, compresi i portafogli politici.

Fonti diplomatiche affermano che la numero uno della Commissione ha promesso di premiare i Paesi che nominano donne con cariche più ambiziose.

Kos è stata ambasciatrice della Slovenia in Germania, Lettonia e Svizzera: porterà con sé l'esperienza diplomatica di alto livello ricercata proprio da von der Leyen: "Competenza significa esperienza politica di alto livello, esperienza esecutiva, ad esempio, ex primi ministri o ex ministri o vice ministri, o almeno esperienza diplomatica di alto livello o lavoro di alto livello nelle istituzioni europee", ha spiegato von der Leyen.