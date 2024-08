Léon Marchand, quattro volte oro olimpico: "Nessun francese come me"

Di Euronews

Il nuotatore 22enne ha conquistato anche una medaglia di bronzo nella staffetta 4x100 misti dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. Il suo allenatore è lo stesso di Michael Phelps

Quando Léon Marchand si tuffa, la Francia trattiene il fiato. Il 22enne nuotatore francese ha vinto quattro medaglie d'oro (200 metri farfalla, 200 metri rana, 200 e 400 metri misti) e una dibronzo nella staffetta 4x100 metri misti ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. Un record ineguagliato in Francia.

"Non mi sono ancora reso conto di quanto ho fatto. So cosa ho fatto in acqua, so cosa ho fatto in termini di prestazioni. Ho anche molte statistiche. Non c'è nessun francese che abbia mai fatto una cosa del genere", ha detto Marchand in un'intervista con la giornalista Anne-Sophie Lapix.

Sugli spalti, nelle zone riservate ai tifosi e dietro gli schermi, le straordinarie prestazioni del quattro volte campione olimpico hanno dato vita a scene di gioia. Altri eventi sono stati interrotti durante le sue gare, mentre il pubblico lo acclamava da lontano, con gli occhi incollati agli schermi.

Il nuotatore, da parte sua, insiste sul fatto di essere rimasto nella sua bolla di sapone. "Ho fatto molte gare e questo mi ha permesso di concentrarmi sul recupero, sul cercare di dormire il più possibile e sull'essere pronto il giorno dopo. Ho fatto quattordici gare in tutto, quindi ero davvero concentrato. Ero nella mia bolla di sapone e non ho paura di uscirne", assicura il nuotatore.

Lo stesso allenatore di Michael Phelps e la testa già a Los Angeles 2028

Léon Marchand si allena in Arizona con Bob Bowman, ex mentore di Michael Phelps e del francese Yannick Agnel, che in Francia è il vero metro di paragone del nuovo talento del nuoto mondiale.

Le sue leggendarie bracciate e le sue eccezionali capacità di recupero sono state particolarmente applaudite."Voglio dire grazie a papà e mamma. È incredibile, ma il mio corpo si rigenera molto velocemente. Questo perché ho lavorato molto duramente e perché quando devo recuperare non nuoto lentamente. Nuoto molto velocemente a un ritmo piuttosto elevato per ridurre l'acido lattico", spiega.

Dopo l'emozione delle Olimpiadi, il nativo di Tolosa ha detto di volersi prendere una vacanza. Tornerà presto in piscina, con l'obiettivo di Los Angeles 2028.