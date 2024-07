Di Euronews

Domenica mattina erano previsti gli allenamenti per le gare di triathlon, ma i livelli di inquinamento del fiume parigino sono tornati a preoccupare. Non è chiaro ancora quando verrà data l'autorizzazione

Annullati domenica gli allenamenti di triathlon per le Olimpiadi del 2024 previsti nella Senna a causa delle persistenti preoccupazioni sulla qualità dell'acqua. Gli organizzatori hanno dichiarato di aver annullato la tappa di nuoto dopo un incontro sulla qualità dell'acqua tra le autorità incaricate di effettuare i test. Tra queste, i rappresentanti del World Triathlon e le autorità cittadine e regionali.

Quanto ha speso la Francia per purificare la Senna

Il nuoto nella Senna è stato vietato per oltre un secolo, in gran parte a causa della scarsa qualità dell'acqua. Gli organizzatori hanno investito oltre 1,3 miliardi di euro per preparare la Senna a questi Giochi e il governo ha dichiarato che il fiume sarebbe stato sufficientemente pulito per ospitare gli eventi, tra cui la frazione di nuoto del triathlon e la maratona di nuoto.

I test giornalieri sulla qualità dell'acqua effettuati all'inizio di giugno indicavano livelli non sicuri di batteri E. coli, poi sono migliorati di recente. La sindaca di Parigi Anne Hidalgo si è tuffata nel fiume meno di due settimane prima dell'inizio degli eventi olimpici, mantenendo la promessa di dimostrare che il corso d'acqua, a lungo inquinato, era sufficientemente pulito per ospitare le gare di nuoto.

Livelli preoccupanti dopo la pioggia a Parigi

Le forti piogge durante la cerimonia di apertura hanno riacceso le preoccupazioni sulla possibilità che la Senna sia abbastanza pulita da ospitare i nuotatori, poiché la qualità dell'acqua è profondamente legata al clima della capitale francese.

Dal 2015, gli organizzatori hanno investito molto per preparare la Senna alle Olimpiadi e per garantire ai parigini un fiume più pulito dopo i Giochi. Il piano prevedeva la costruzione di un gigantesco bacino di stoccaggio sotterraneo nel centro di Parigi, la ristrutturazione delle infrastrutture fognarie e il potenziamento degli impianti di trattamento delle acque reflue.

I triatleti hanno espresso la speranza che l'acqua sia abbastanza pulita da poter nuotare. “Speriamo di poter nuotare, andare in bicicletta e correre, perché non nuoto così tanto per correre e andare in bicicletta”, ha detto il triatleta americano Taylor Spivey in una conferenza stampa sabato.