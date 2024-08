Arriva la Super Luna blu: quando e come vederla in Italia

Di euronews

A partire da lunedì serà inizia il fenomeno per cui la Luna appare sensibilmente più grande. La cosidetta Superluna o Luna blu sarà visibile fino a mercoledì: si tratta di un evento non troppo frequente, la prossima occasione sarà nel 2027

Dalla notte di lunedì 19 agosto arriva la "Luna dello storione", la prima delle quattro Superlune dell'anno. Ma non solo: è anche la cosiddetta "Luna blu".

La luna diventerà piena alle 20.26di lunedì sera.

“Apparirà circa il 6 per cento più grande e un po' più luminosa della media, ma solo un osservatore esperto potrebbe, forse, rendersene conto” ha spiegato l'astrofisico Gianluca Masi, responsabile scientifico del Virtual Telescope Project.

"Si tratta di variazioni tutt'altro che eclatanti, che però aggiungono fascino all'evento, preziosa occasione per ammirare il nostro satellite naturale nel contesto del cielo notturno anche in città, che per via dell'inquinamento luminoso è diventato un paesaggio sempre più trascurato e dimenticato" aggiunge Masi.

Superluna blu: quando e a quali ore sarà visibibile in Italia

Lo spettacolo sarà visibile a orari leggermente differenti in base alle zone, ma indicativamente a partire dalle 20.26 ora locale, quando sorgerà sul mar Tirreno. Poiché la luna raggiungerà soltanto alle 7.05 di mercoledì il suo perigeo, ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra, si potrà godere dello spettacolo anche nella sera di martedì 20 agosto quando avrà iniziato a essere calante.

Il Virtual Telescope Project trasmetterà l'evento in diretta streaming su YouTube in mondovisione: inizio programmato per le 21.30 di lunedì. Questo sarà utile anche a chi non dovesse riuscire ad ammirare la Superluna a causa delle condizioni meteorologiche.

L'evento astronomico, quest'anno, ha una congiunzione particolare. La luna piena del 19 agosto e quella successiva del 18 settembre si verificheranno prima dell'equinozio del 22 settembre. Una coincidenza che si verifica una volta ogni due o tre anni: la prossima sarà infatti nel maggio del 2027.

La prima Superluna del 2024 è anche la cosiddetta "Luna blu"

Quella del 19 agosto è la prima Superluna dell'anno, ma è anche la cosiddetta "Luna Blu".

"Alle ore 20.26 del 19 agosto la luna sarà piena, circa 35 ore prima del suo passaggio al perigeo, ovvero alla minima distanza dalla Terra, a 360.198 km da noi, contro una distanza media di poco più di 384.000 km. Questa 'sovrapposizione' tra luna piena e passaggio al perigeo viene ormai popolarmente indicata come Superluna” ha spiegato Masi.

Il termine Superluna ha origini giornalistiche. Il riferimento in sé, non ha alcuna valenza scientifica: in astronomia si preferisce parlare di luna piena al perigeo. "Ma senza dubbio l’appellativo di Superluna ha un fascino tutto suo" ha aggiunto l'astrofisico.

Le altre tre Superlune dell'anno, tuttavia, si avvicineranno ancora di più alla Terra, risultando ancora più grandi e luminose.

Anche l'appellativo "blu" è fuorviante in questo caso, dato che la luna avrà il suo colore ordinario. Masi spiega, però, a cosa è dovuto: "Poiché la durata del ciclo lunare è di circa 29 giorni e mezzo, ovvero poco meno di un mese, mediamente una stagione astronomica ne ospita tre, ma talvolta vi è spazio per una quarta. Quando ciò accade, la terza luna piena delle quattro viene chiamata 'Luna blu'".

L'espressione, nella tradizione anglosassone, indica un evento relativamente raro.

Dal punto di vista astronomico, esiste anche un'altra "Luna blu" mensile, che si riferisce alla seconda luna piena in un mese. Quella del 19 agosto, però, rientra nella categoria di quelle stagionali.

L'ultima "Luna blu" stagionale si è verificata nel 2021, la prossima è prevista nel 2027.

Perché la luna piena di agosto si chiama "Luna dello storione"

Ma non è tutto: la particolare luna del 19 agosto sarà anche la Superluna dello Storione.

Il plenilunio di agosto è stato ribattezzato "Luna dello storione" da una tradizione dei nativi americani secondo la quale in questo periodo dell'anno la cattura del prelibato pesce avveniva con maggiore facilità.

Gli storioni sono uno dei più grandi pesci d'acqua dolce e salmastra diffusi in Europa e nel resto del mondo. Questi pesci sono autoctoni dei Grandi Laghi del Nord America e in questo periodo dell'anno sono più numerosi che mai.

Questi animali possono crescere fino a oltre due metri e vantano una longevità invidiabile: i maschi hanno una durata di vita di 55 anni, mentre le femmine possono tranquillamente superare i 100.