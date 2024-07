Di Euronews

"Si tratta semplicemente di un antivirus che è stato aggiornato, e il nuovo aggiornamento non è del tutto compatibile con i sistemi Microsoft" spiega il docente informatico Legay a Euronews

"Più interconnessi, più vulnerabili". È l'evidenza che si è fatta strada dopo il guasto che ha bloccato compagnie aeree, ospedali e aziende: il caos totale in seguito all'interruzione informatica, causata da un problema a un software della società di cybersicurezza, Crowdstrike, che lavora per Microsoft.

Ma cosa è successo? Lo abbiamo chiesto ad Axel Legay, professore di informatica all'UCLouvain.

“Si tratta semplicemente di un antivirus che è stato aggiornato, e il nuovo aggiornamento non è del tutto compatibile con i sistemi Microsoft - spiega Legay - Per questo motivo si verifica la schermata blu. E questo perché l'antivirus è complesso. E anche il sistema Microsoft è complesso. Quindi, quando si è cercato di mettere insieme le due cose, queste sono diventate così complesse da produrre un problema”.

L'impatto è stato enorme ed è deflagrato in tutto il mondo. Le aziende utilizzano Microsoft per operare e dalla company dipendono per continuare a funzionare. I test per evitare questo tipo di problemi sono già in atto, ma non si può mai garantire che funzionino, dice Legay.

