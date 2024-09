Il fondatore dell'app di messaggistica Telegram è stato arrestato a Parigi il mese scorso nell'ambito di un'indagine su immagini di abusi sessuali su minori, traffico di droga e transazioni fraudolente legate all'app

PUBBLICITÀ

Il fondatore e amministratore delegato di Telegram Pavel Durovha parlato pubblicamente per la prima volta dopo il suo arresto a Parigi il mese scorso. Ha criticato le indagini delle autorità francesi, ma ha promesso di intensificare gli sforzi per combattere la criminalità sull'app di messaggistica.

In un post su Telegram di venerdì, Durov si è difeso dall'indagine giudiziaria francese, che lo vede coinvolto in accuse preliminari per aver presumibilmente permesso l'uso della piattaforma per attività criminali, suggerendo che lui personalmente non avrebbe dovuto essere preso di mira.

"Usare leggi dell'era pre-smartphone per accusare un amministratore delegato di crimini commessi da terzi sulla piattaforma che gestisce è un approccio sbagliato", si legge nel post, "Costruire tecnologia è già abbastanza difficile così. Nessun innovatore costruirà mai nuovi strumenti se sa di poter essere ritenuto personalmente responsabile di potenziali abusi di tali strumenti", ha aggiunto.

Pur insistendo sul fatto che Telegram non è "una sorta di paradiso anarchico", Durov ha detto che l'aumento del numero di utenti di Telegram "ha causato dolori di crescita che hanno reso più facile per i criminali abusare della nostra piattaforma".

"Per questo mi sono posto l'obiettivo personale di garantire che le cose migliorino in modo significativo da questo punto di vista. Abbiamo già iniziato questo processo internamente e condividerò con voi ulteriori dettagli sui nostri progressi molto presto", ha detto.

L'arresto e il dibattito sulla libertà di parola

Le autorità hanno arrestato Durov, un multimiliardario russo di altre nazionalità tra cui quella francese, a Parigi a fine agosto nell'ambito di un'indagine su immagini di abusi sessuali su minori, traffico di droga e transazioni fraudolente legate a Telegram.

Il fondatore di Telegram Pavel Durov a un evento a Giacarta, Indonesia, 1 agosto 2017 Claude Paris/AP

Da allora è stato accusato di aver presumibilmente permesso attività criminali sull'applicazione, ma ha evitato il carcere a condizione di pagare 5 milioni di euro di cauzione, di presentarsi alla polizia due volte a settimana e di rimanere in Francia.

L'arresto di Durov ha messo sotto i riflettori la regolamentazione dei social media, in un momento in cui Elon Musk, proprietario di X, ha criticato quello che percepisce come un giro di vite sulla libertà di parola sulla sua piattaforma.

L'arresto ha anche scatenato proteste e dibattiti sulla natura della libertà di parola in tutto il mondo.