Cosa c'è da sapere sull'eclissi solare totale di aprile

Interesserà il nord America e quindi non sarà visibile in Europa. Il Vecchio Continente dovrà aspettare l'agosto 2026 per la prossima eclissi, che attraverserà le zone settentrionali della Groenlandia, dell'Islanda e della Spagna

L'8 aprile si verificherà un'eclissi solare totale in Messico, Stati Uniti e Canada che oscurerà il cielo. Questo fenomeno si verifica quando la Luna si posiziona perfettamente tra la Terra e il Sole, bloccando temporaneamente la luce solare. Più la Luna è vicina e più il Sole è lontano, più lunga può essere l'eclissi.

Il 7 aprile la Luna si avvicinerà maggiormente alla Terra e apparirà quindi leggermente più grande nel cielo, facendo durare l'eclissi solare totale fino a 4 minuti e 28 secondi in alcune aree.

"È molto interessante che in nessun altro luogo del nostro sistema solare a noi conosciuto conosciamo la Luna abbia le dimensioni giuste per bloccare esattamente la superficie del Sole - dice Kelly Korreck, responsabile del programma della Nasa per le eclissi solari del 2023 e 2024 -. Questo è davvero unico, la Terra è speciale".

Secondo gli esperti le eclissi solari totali si verificano spesso in luoghi disabitati, come nel Pacifico meridionale o nell'Antartico. Secondo Korreck di solito ci vogliono da 400 anni a 1.000 anni prima che un eclissi totale si riverifichi nello stesso punto.

L'Europa vedrà la prossima eclissi solare totale nell'agosto 2026, quando attraverserà i margini settentrionali della Groenlandia, dell'Islanda e della Spagna. Un'eclissi totale sarà nuovamente visibile in Spagna meno di un anno dopo, nell'agosto 2027. Dopo il 2027 un'eclissi totale si ripeterà in Europa solo nel 2061.

Cosa succede durante un'eclissi solare totale?

Pochi minuti prima della totalità - la fase di massimo oscuramento della luce del Sole - gli spettatori possono vedere le bande d'ombra, linee ondulate sfuggenti che possono essere viste muoversi su superfici solide. Di solito sono deboli e difficili da fotografare.

"Pochi minuti prima della totalità, quando il Sole diventa molto, molto sottile, c'è un modello di diffrazione della luce solare che si trova al suolo, ma che passa davanti a noi a mille miglia all'ora (1600 km/h) - dice Patricia Reiff, docente di fisica e astronomia alla Rice University -. Così la luce al suolo appare come piccole increspature".

Poiché il Sole è quasi completamente coperto, rimarrà visibile solo la sua corona, insieme a un unico punto luminoso lungo il bordo della Luna, il cosiddetto "anello di diamante". Durante la totalità gli osservatori dell'eclissi possono guardare all'orizzonte in tutte le direzioni e vedere quello che sembra un effetto di tramonto a 360 gradi.

"Vedrete questo bagliore rossastro, e questo perché quelle regioni non sono nella totalità" - dice Reiff -. Ricevono ancora un po' di sole e quindi vediamo quella luce diffusa". Durante la totalità i pianeti sono visibili nel cielo oscurato, anche se alcuni non possono essere visti senza un telescopio. Secondo Reiff, durante la totalità di aprile in Nord America, Giove e Venere dovrebbero essere visibili ai lati del Sole, insieme a Marte e Saturno.

Gli esperti invitano gli osservatori a indossare occhiali speciali per proteggere la vista durante l'eclissi. "Stiamo facendo in modo che la gente capisca che guardare l'eclissi parziale potrebbe danneggiare gli occhi - dice Korreck -. Per questo motivo è necessario utilizzare sempre un metodo di visione indiretta o gli occhiali per la visione solare".

Durante la fase di totalità è possibile togliere gli occhiali. Ma prima e dopo gli occhiali certificati per l'eclissi sono essenziali per evitare danni agli occhi. Anche le macchine fotografiche, i binocoli e i telescopi devono essere dotati di speciali filtri solari per una visione sicura.

