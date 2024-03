Non sarà visibile a occhio nudo, ma potrà essere osservata con un binocolo o un telescopio

Per la prima volta in 71 anni potremo vedere una delle comete periodiche più luminose conosciute. Secondo gli esperti la cometa 12P/Pons-Brooks si sta avvicinando alla Terra: la cometa raggiungerà il punto più vicino al Sole il 21 aprile e quello più vicino alla Terra il 2 giugno. Il Virtual Telescope Project, un servizio online fornito dall'Osservatorio Astronomico Bellatrix in Italia, ha pubblicato le immagini della cometa scattate a Manciano, in Toscana.

"In questo momento c'è una cometa molto bella che attraversa il cielo notturno. Si tratta della cometa 12P/Pons-Brooks - ha detto Gianluca Masi, direttore del Virtual Telescope Project -. Questa cometa è una cosiddetta cometa periodica. Significa che si muove in un'orbita intorno al Sole, che la porta periodicamente nel sistema solare interno per visitare il re, il Sole. Al termine del suo periodo orbitale, in questo caso ogni 71 anni, torna al suo perielio".

Come possiamo vederla?

Anche se la cometa non sarà visibile a occhio nudo, secondo gli esperti, con un cielo limpido e buio e condizioni meteorologiche favorevoli, potrà essere osservata con un binocolo o un telescopio nell'emisfero settentrionale entro la fine del mese.

Man mano che si avvicina al perielio - il punto più vicino della sua orbita al Sole - inizierà a scomparire dalla vista. A giugno sarà visibile solo agli abitanti dell'emisfero meridionale. La prossima occasione per vedere 12P/Pons-Brooks sarà intorno all'estate del 2095.

La cometa 12P/Pons-Brooks ha mostrato regolarmente enormi aumenti di luminosità. Con un periodo orbitale di circa 71 anni, è una delle comete periodiche più luminose conosciute. Masi sostiene che la cometa Hale-Bopp, una delle comete più luminose della storia a passare davanti alla Terra, è stata la più notevole che il Virtual Telescope Project abbia catturato.

Passando per il perielio nell'aprile del 1997, la cometa ha dominato il cielo serale ed è stata visibile a occhio nudo per ben 18 mesi. "La cometa del 1997, Hale-Bopp, è stata per me la regina delle comete - dice Masi -. Di recente abbiamo visto altre comete, molto più luminose, ma nulla ha eguagliato la cometa Hale-Bopp, che è stata visibile per mesi a occhio nudo".

