Mentre il percorso di totalità dell'eclissi di lunedì sarà in uno stretto corridoio attraverso il Nord America, alcuni europei potranno scorgere una visione parziale. Ecco dove

Alcune zone del Nord America saranno gettate nell'oscurità quando lunedì si verificherà un'eclissi solare totale.

Se il tempo lo permette, decine di milioni di persone che vivono lungo una stretta fascia che va dalla costa messicana del Pacifico al Canada orientale potranno guardare verso il cielo, riparando gli occhi, per vedere il giorno trasformarsi in crepuscolo quando la Luna oscurerà il Sole.

Chi vive in Europa non potrà vedere un'eclissi totale questa volta o un'altra simile fino al 2026. Tuttavia, per chi vive in Irlanda o nel Regno Unito, un'eclissi parziale potrebbe essere visibile lunedì sera se il tempo rimane sereno.

Per coloro che in Nord America hanno la fortuna di trovarsi sul percorso della totalità, gli occhiali per l'eclissi sono d'obbligo per evitare danni agli occhi. L'unico momento in cui è sicuro abbandonare gli occhiali protettivi è durante la totalità, o i pochi minuti di buio completo.

Se non siete vicini al percorso della totalità, se le nuvole rovinano la vostra vista o se vivete in un'altra parte del mondo, potete comunque seguire l'eclissi solare totale online. Ecco alcune alternative per chi si trova al buio durante l'eclissi o per chi non può recarsi sul percorso.

Eclissi parziale in Irlanda e nel Regno Unito

Non c'è motivo per cui i messicani, gli statunitensi e i canadesi abbiano tutto il divertimento. Se vivete in Irlanda o nel Regno Unito e volete assistere all'eclissi di quest'anno, non perdete le speranze. Lunedì potrete ancora assistere a un'eclissi solare parziale prima del tramonto in alcune zone dei due Paesi.

L'eclissi sarà visibile più a lungo quanto più ci si sposta verso ovest, con la costa occidentale dell'Irlanda che dovrebbe avere la visione più lunga.

Chi vive nelle città di Cork, Limerick, Galway e Dublino, in Irlanda, e a Belfast, Manchester, Liverpool, Inverness, Glasgow ed Edimburgo, nel Regno Unito, potrà godere di una certa visibilità da un'altura e con cielo sereno.

This graphic shows the percentage of the Sun which will be obscured by the Moon during the April 2024 solar eclipse. Robin Scagell/Galaxy/Royal Astronomical Society

Per gli europei, l'eclissi parziale dovrebbe iniziare alle 20.52 CET e terminare alle 21.51 CET.

La Nasa sarà in diretta da diverse città interessate dall'eclissi

La Nasa offrirà diverse ore di livestreaming online e su Nasa Tv a partire dalle 13:00 EDT (19:00 CET) da diverse città lungo il percorso della totalità.

L'agenzia spaziale mostrerà le vedute del sole al telescopio e ci saranno apparizioni di scienziati e astronauti della stazione spaziale.

Durante l'eclissi, piccoli razzi partiranno da Wallops Island, in Virginia, con strumenti scientifici verso la porzione di atmosfera elettricamente carica vicino al confine dello spazio, nota come ionosfera.

Telescopi ed esperimenti incentrati sul Sole

Il museo dell'Exploratorium mostrerà in diretta le immagini del Sole riprese dai telescopi di Junction, in Texas, e di Torreón, in Messico. Ricercatori e studenti dell'Università del Maine lanceranno palloni aerostatici ad alta quota per un esperimento che sarà trasmesso in diretta dalla stratosfera.