Perché per la generazione Z l'auto non è più una priorità

Di Geraldine Herbert

La generazione più colpita dalla chiusura delle scuole e dalla perdita di posti di lavoro durante la pandemia di COVID, la Gen Z, non ha il potenziale di guadagno o la mobilità delle generazioni precedenti.

Sembra che le auto stiano riscuotendo meno successo in Europa. Le immatricolazioni di autovetture in Europa sono diminuite del 10,4% nel 2022, a 12,8 milioni di unità. Rispetto al 2019 il calo è stato ancora più netto e il volume totale è diminuito del 29% con 4,5 milioni di nuove immatricolazioni di veicoli in meno.

Non c'è dubbio che i ritardi nelle consegne delle nuove auto nei concessionari a causa della carenza di semiconduttori, l'inflazione, la guerra in Ucraina e la crisi energetica siano stati tutti fattori che hanno contribuito alla diminuzione del numero di veicoli, ma è anche vero che la nostra relazione con l'auto è cambiata radicalmente, e ora possedere un'auto non è più uno status symbol come una volta.

Per decenni, ogni generazione ha avuto il proprio rapporto unico con le automobili. I Baby Boomer, nati nel boom del dopoguerra tra il 1946 e il 1964, erano i clienti da sogno delle case automobilistiche. Il loro notevole potere d'acquisto è stato indissolubilmente legato alla crescita delle vendite di automobili.

Il ponte demografico tra Boomer e Millennial è la Generazione X, nata tra il 1965 e il 1980, la meno numerosa, con solo circa 65 milioni di persone che ne fanno parte in tutto il mondo (rispetto a 75 milioni di Boomer e 83 milioni di Millennial). La generazione X era caratterizzata da famiglie in cui gli uomini non erano gli unici a guadagnare, come nel caso della famiglia Boomer, rendendo necessarie due auto in molte famiglie.

Ma è stato l'arrivo dei Millennials, ovvero dei nati tra il 1981 e il 1996, la generazione il cui ingresso nel mondo del lavoro è coinciso con la recessione del 2007-2009, a scatenare previsioni sulla fine del possesso e della guida dell'auto. Questa generazione ha scelto di condividere piuttosto che possedere auto. Per i Millennial, i costi legati al possesso e alla manutenzione di un'auto, combinati con il desiderio di tecnologia e servizi on-demand, hanno reso più allettanti le nuove opzioni in evoluzione dei servizi di ride-hailing e ride sharing.

Tuttavia, gli studi negli Stati Uniti ora indicano che i Millennial, nonostante siano più ricettivi all'utilizzo di modalità di trasporto alternative per andare dal punto A al punto B rispetto alle generazioni precedenti, guidano ancora, anche se meno rispetto alle generazioni precedenti.

Secondo la rivista Transportation Research, i Millennial guidano l'8% in meno rispetto alla generazione X e il 9% in meno rispetto ai baby boomer.

La generazione Z, i nati dopo il 1996, sono la prima generazione a crescere con Internet e gli smartphone e sono considerati il gruppo di consumatori più complesso, poiché le loro preferenze di acquisto sono molto più difficili da prevedere per i marketer digitali. Oggi sono questi giovani digitalmente esperti che preoccupano le case automobilistiche. Questa generazione sembra evitare di guidare e optare maggiormente per scelte sostenibili come la bicicletta e il trasporto pubblico. Sono la generazione più diversificata nell'UE e la più istruita, ma sono anche i più vulnerabili nei mercati degli alloggi e del lavoro.

Infatti, la Generazione Z è la generazione più a rischio di povertà e più colpita dalla mancanza di mobilità intergenerazionale. Inoltre, sono stati i più colpiti dalla pandemia di COVID-19 a seguito della chiusura di scuole e università e anche della perdita di posti di lavoro. È probabile quindi che la Gen Z eviterà di guidare non solo per motivi di salute e ambiente, ma anche per i costi.

Un recente studio tedesco sui cambiamenti nell'uso quotidiano di biciclette e auto avvenuti tra il 2002 e il 2017 ha dimostrato che i cambiamenti nella mobilità quotidiana non sono guidati dal ricambio generazionale. La ricerca suggerisce al contrario che la maggiore probabilità che gli individui utilizzino un'auto o una bicicletta come mezzo di trasporto è determinata da una serie di fattori diversi, tra cui il luogo di residenza, l'istruzione, il reddito e la distanza percorsa.

Secondo The Future of Mobility, un nuovo rapporto della società di consulenza gestionale globale McKinsey, la mobilità è "sul punto di vivere una grande trasformazione" e uno dei principali risultati sarà "meno vendite di auto private".

È probabile che la proliferazione di posti di lavoro poco remunerati e meno sicuri e una diminuzione della proprietà della casa si traducano in tassi di possesso di auto più bassi tra la Generazione Z, ma il cambiamento non avverrà in una sola fascia di età.

Secondo gli esperti, l'auto manterrà la sua posizione dominante nel prossimo decennio, ma dovrà affrontare una crescente concorrenza da parte di modalità di trasporto alternative ed è probabile che, in futuro, non sarà solo la Gen Z a chiedersi se possedere un'auto è davvero necessario.