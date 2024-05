I giornalisti del servizio pubblico italiano sono in sciopero dalle 5:30 di lunedì 6 maggio fino alle 5:30 di martedì 7. Tra i motivi l'Usigrai denuncia il controllo asfissiante sul lavoro giornalistico e il tentativo di ridurre la Rai a megafono del governo. A Roma una conferenza stampa

"I giornalisti e le giornaliste della Rai, per la prima volta dopo molti anni, si asterranno totalmente dal lavoro". È così che una voce fuori campo spiega in sessanta secondi le ragioni dello sciopero dei giornalisti del servizio pubblico radiotelevisivo italiano indetto per oggi 6 maggio fino alle 5:30 di martedì 7.

I motivi dello sciopero dei giornalisti Rai

Protestare contro le scelte del vertice aziendale che accorpa testate senza discuterne col sindacato, non sostituisce coloro che vanno in pensione e in maternità, senza selezione pubblica per nuove assunzioni e senza stabilizzare i precari, taglia la retribuzione cancellando il premio di risultato. Sono questi i motivi dello sciopero indetto dai giornalisti del servizio pubblico. Ma non solo.

"In questi giorni - prosegue il comunicato – è diventato di dominio pubblico il tentativo della Rai di censurare un monologo sul 25 aprile, salvo poi, in evidente difficoltà, cercare di trasformarla in una questione economica. Preferiamo perdere uno o più giorni di paga che perdere la nostra libertà, convinti che la libertà e l'autonomia del servizio pubblico siano un valore di tutti. E la Rai è di tutti".

Non era mai successo che un contratto venisse annullato dall'alto Serena Bortone Giornalista Rai e conduttrice della trasmissione "Che sarà"

La conferenza stampa a Roma: Censura nella tv di Stato? Le ragioni dello sciopero dopo il caso Scurati

Nel giorno dello sciopero generale, l'Usigrai, l'Unione Sindacale Giornalisti Rai, ha indetto una conferenza stampa dal titolo "Le ragioni dello sciopero, incontro con i giornalisti Rai". Presenti presso l'Associazione della Stampa Estera in Italia Sigfrido Ranucci, conduttore Report, Vittorio Di Trapani, presidente della Federazione Nazionale della Stampa Italiana, Daniele Macheda, segretario Usigrai e Serena Bortone, conduttrice del programma "Che sarà". Quest'ultima è stata al centro di una tempesta mediatica per la decisione dei vertici Rai di non mandare in onda il monologo programmato per la Festa della Liberazione dello scrittore Antonio Scurati. Il testo del premio Strega 2019 raccontava episodi noti, tra cui l'assassinio, il 10 giugno 1924, da parte dei sicari di Mussolini, di Giacomo Matteotti, e i massacri di civili italiani del 1944 durante l'occupazione nazista.

C'è però anche un aspetto relativo all'indipendenza e autonomia dei giornalisti. Sono successe cose che non fanno sperare bene in questo tempo Daniele Macheda Segretario Usigrai

Video Istituzionale Rai in replica al videocomunicato Usigrai Rai

La risposta della Rai

Al comunicato sindacale l'azienda ha replicato con un altro videocomunicato nel quale, rispondendo alle rivendicazioni sindacali, si accusa, fra l'altro, l'Usigrai di scioperare per "motivazioni ideologiche e politiche" che "nulla hanno a che vedere con i diritti dei lavoratori", di "promuovere fake news che generano danno d'immagine all'azienda", di esporre il servizio pubblico a strumentalizzazioni politiche.

Come sottolineato nel comunicato, L'attuale governance della Rai sta lavorando per trasformare il Servizio Pubblico in una moderna Digital Media Company.

La vendita dell'Agi oltre il caso Scurati: le mani della politica sui media italiani

Non solo la censura di Scurati, le mani della politica italiana sull'informazione è arrivata anche all'Agenzia Italia (Agi) dopo le voci le voci di cessione dell’agenzia, attualmente di proprietà dell’Eni, al Gruppo Angelucci.

Antonio Angelucci, imprenditore del settore immobiliare e dell’editoria, è proprietario de Il Giornale, Il Tempo e, attraverso una fondazione, di Libero, oltre ad alcuni locali del centro Italia. Dal 2008 Angelucci è anche un parlamentare: alle scorse elezioni è stato eletto al Senato con la Lega. Al momento Angelucci vanta due primati: nel 2023 con 3,33 milioni è stato il parlamentare più ricco e assenteista. In base ai dati della Camera su 5.245 votazioni con procedimento elettronico da inizio legislatura è risultato presente in appena 13 occasioni, pari allo 0,25 per cento.

Mettere le mani sulla seconda agenzia di stampa italiana vorrebbe dire influenzare la produzione giornalistica dell’Agi, "che per sua natura è oggi imparziale e autonoma da condizionamenti politici", hanno sottolineato i giornalisti durante le agitazioni dell'ultimo mese. Nonostante l'acquisto dell'Agi da parte di Angelucci non sia stato ufficializzato, alcune indiscrezioni hanno già confermato l'accordo di vendita.

La libertà di stampa in Italia

Nell'ultimo report di Reporter senza frontiere (Rsf) sull'indice della libertà di stampa nel mondopubblicato il 3 maggio in occasione della giornata mondiale dedicata alla libertà di stampa, l'Italia è scesa dal 41esimo al 46esimo posto.

Secondo Rsf il sistema mediatico italiano continua ad essere minacciato dalle organizzazioni mafiose, soprattutto nel sud del Paese, nonché da vari piccoli gruppi estremisti violenti. I giornalisti denunciano anche i tentativi da parte dei politici di ostacolare la loro libertà di coprire i casi giudiziari attraverso una “legge bavaglio”. Nel 2023 l'Italia aveva recuperato 17 posizioni rispetto al 2022, quando si era classificata al 58mo posto. Rsf fa inoltre riferimento a un parlamentare della maggioranza che sta cercando di acquisire la seconda agenzia di stampa, l'Agi.