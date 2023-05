Di Euronews

L'abolizione dei pedaggi autostradali è una delle tre specificità del programma elettorale del partito Diritto e Giustizia

La Polonia sta eliminando gradualmente i pedaggi sulle autostrade nazionali.

Il governo ha difatti adottato un disegno di legge che introduce la gratuità dei viaggi su quelle gestite dallo Stato.

Il primo ministro del Paese, Mateusz Morawiecki, ha affermato che il governo costruisce autostrade principalmente per servire le persone e non per essere una macchina che accumula denaro.