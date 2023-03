"Intelligenza artificiale rischio per l'umanità": Musk chiede pausa

Una pausa nello sviluppo dei sistemi di intelligenza artificiale avanzati come ChatGPT per fermare "una corsa pericolosa".

Insieme ad altri famosi imprenditori e accademici, il Ceo di Twitter Elon Musk e il cofondatore di Apple Steve Wozniak sono tra i firmatari di una lettera aperta che chiede ai laboratori di intelligenza artificiale di interromperne immediatamente lo sviluppo, per almeno sei mesi.

Pubblicata sul sito web di The Future of Life Institute, la lettera riporta che nei laboratori di intelligenza artificiale vi è una corsa fuori controllo per "sviluppare e dispiegare potenti menti digitali che nessuno, neanche i creatori, possono capire, prevedere e controllare in modo affidabile".

Persino Sam Altman, Ceo di OpenAI (ChatGPT) , ha lanciato l'allarme diverse volte sull'improvvisa ascesa dell'intelligenza artificiale, sostenendo che il mondo potrebbe non essere "così lontano da strumenti di intelligenza artificiale potenzialmente spaventosi".

All'epoca, in risposta a quell'avvertimento, alcuni esperti di intelligenza artificiale avevano spiegato a Euronews Next che attualmente si vive in un "presente distopico" a causa del boom dell'IA.

Secondo Sarah Myers West, amministratore delegato dell'AI Now Institute, oggi i sistemi di intelligenza artificiale esacerbano "modelli di disuguaglianza di lunga data", specialmente nella domanda di lavoro e nell'istruzione.

Tra le oltre mille firme della lettera aperta, pubblicata il 28 marzo, ci sono anche quelle dell'intellettuale israeliano Yuval Noah Harari e del vincitore del premio Turing Yoshua Bengio.

Nel testo si legge che l'intelligenza artificiale potrebbe cambiare profondamente la traiettoria della vita sulla Terra e che "dovrebbe essere pianificata e gestita con cure e risorse adeguate", qualcosa che - a detta dei firmatari - non sta accadendo.

Avvertono che le macchine potrebbero "inondare i nostri canali di informazione con la propaganda" o togliere "tutti i posti di lavoro", rendendo gli esseri umani "obsoleti": "Dovremmo rischiare di perdere il controllo della nostra civiltà?", si domandano.

Viene quindi chiesta la supervisione di esperti indipendenti, in modo che le decisioni non siano lasciate solo nelle mani dei leader tecnologici. Gli sviluppatori di intelligenza artificiale dovrebbero anche collaborare con i responsabili politici per "accelerare notevolmente lo sviluppo di solidi sistemi di governance dell'IA", aggiungono i firmatari.

“300 milioni di posti di lavoro esposti"

Nel frattempo, una nota di Goldman Sachs ha rivelato l'impatto economico su larga scala dell'intelligenza artificiale. Il team di ricercatori della banca stima che con l'AI si esporrebbe all'automazione l'equivalente di 300 milioni di posti di lavoro a tempo pieno.

La buona notizia, secondo la nota, è che questo scenario viene "storicamente compensato dalla creazione di nuovi posti di lavoro, e dall'emergere di nuove occupazioni a seguito delle innovazioni tecnologiche".

Il risparmio sul costo del lavoro e la maggiore produttività dei lavoratori "rimasti" potrebbero tradursi in "un boom della produttività che aumenta sostanzialmente la crescita economica", riporta la nota. Questo aumento della produttività potrebbe far crescere il Pil globale annuo del 7 per cento.