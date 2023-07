Twitter cambierà il logo da uccello blu a "X", dice Musk

Di Euronews

"È una cosa eccezionalmente rara - nella vita o negli affari - che si abbia una seconda possibilità di fare un'altra grande impressione", ha twittato l'amministratore delegato dell'azienda Linda Yaccarino.

Twitter cambierà il suo marchio dall'uccello blu a una X in bianco e nero, secondo una serie di tweet del proprietario miliardario della piattaforma di social media, Elon Musk.

"Se stasera verrà pubblicato un logo X abbastanza buono, domani lo renderemo attivo in tutto il mondo", ha twittato Musk domenica, pubblicando in seguito nuove immagini di un uccello che si trasforma in un logo X.

Il sito web X.com di Musk ora porta gli utenti direttamente su Twitter.

"È una cosa eccezionalmente rara - nella vita o negli affari - avere una seconda possibilità di fare un'altra grande impressione", ha detto il nuovo CEO di Twitter Linda Yaccarino, in una dichiarazione sul suo account.

"Twitter ha fatto una grande impressione e ha cambiato il nostro modo di comunicare. Ora, X andrà oltre, trasformando la piazza globale".

Musk ha acquistato Twitter nell'ottobre dello scorso anno con un accordo da 44 miliardi di dollari. I suoi cambiamenti hanno incluso il licenziamento della maggior parte del personale e la trasformazione della verifica blu di Twitter in un servizio di abbonamento.

Twitter sta ora affrontando una causa che sostiene che deve agli ex dipendenti centinaia di milioni di euro per le indennità di licenziamento.

Musk è noto per l'uso della lettera X nel marchio delle sue altre aziende.

X.com era una banca online da lui fondata nel 1999, che in seguito si è fusa con un'altra società di software per diventare PayPal.

Un'altra delle sue aziende, la Space Exploration Technologies Corporation, è comunemente nota come SpaceX.

Nell'ottobre dello scorso anno Musk ha anche twittato che "l'acquisto di Twitter è un acceleratore per la creazione di X, l'app per tutto".