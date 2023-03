Se il sistema biometrico di ingressi-uscite in Europa (che dovrebbe entrare in funzione alla fine del 2023) sembra hi-tech, le previsioni su come saranno i viaggi tra cinquant'anni sono roba da film di fantascienza.

La compagnia aerea low cost easyJet ha chiesto a un gruppo di esperti, tra cui accademici, futurologi e consulenti aziendali, di prevedere come saranno i viaggi nel 2070.

I risultati pubblicati (The Future Travel Report) della compagnia di volo fanno previsioni sulla scelta e la prenotazione della vacanza, l'aeroporto, l'esperienza di volo e l'alloggio.

Dai passaporti con "firma cardiaca" ai guardaroba delle vacanze stampati in 3D, ecco cosa potremmo aspettarci dai viaggi del futuro.

In che modo i viaggiatori prenoteranno le loro vacanze?

Invece di sfogliare una brochure patinata o scorrere Instagram per l'ispirazione, scegliere una destinazione per le vacanze nel 2070 sarà un'esperienza Meta.

"Proprio come oggi si provano i vestiti in un negozio, i clienti potranno esplorare e provare le destinazioni delle vacanze nel metaverso online prima di effettuare un acquisto - afferma Birgitte Andersen, amministratrice delegata di Big Innovation Center - saremo in grado di utilizzare le esperienze di realtà virtuale per "provare prima di acquistare, avvantaggerà coloro che hanno poco tempo o opzioni finanziarie e hanno bisogno di fare una scelta migliore e istruita".

Come saranno i viaggi aerei in futuro?

Gli esperti prevedono che i viaggi del futuro saranno molto più agevoli e veloci, con rapidi collegamenti di trasporto verso gli aeroporti.

"L'85% dei viaggiatori in molti Paesi arriverà con i mezzi pubblici elettrici, compresi i veicoli autonomi (a guida autonoma) - afferma Patrick Dixon, presidente di Global Change Ltd. - potremmo persino viaggiare in aeroporto tramite e-VTOL, taxi aerei elettrici a decollo e atterraggio verticali che ti portano da casa all'aeroporto, almeno 250 aziende stanno già sviluppando questi veicoli a corto raggio".

Il check-in e la sicurezza in aeroporto diventeranno sempre più sofisticati e senza code: mentre si entra nell'edificio, il software di riconoscimento facciale ti identificherà e ti abbinerà al volo prenotato.

Per quanto riguarda i bagagli, è possibile che non ne abbia bisogno: "Invece di portare i vestiti in vacanza, tutto ciò di cui hai bisogno sono le tue misure - dice invece il professor Graham Braithwaite, direttore dei sistemi di trasporto presso la Cranfield University - una volta raggiunta la destinazione, ci sarà un servizio di abbigliamento riciclabile che stamperà in 3D il tuo guardaroba".

Come saranno gli aeroplani in futuro?

Comfort e personalizzazione caratterizzeranno gli aerei del futuro: "Il design biomimetico, copiando le efficienze che si trovano in natura, rivoluzionerà i sedili e il comfort degli aerei - afferma la consulente Melissa Sterry - l'innovazione nella scienza dei materiali vedrà la creazione di materiali più leggeri ma più resistenti, per un'esperienza di comfort su misura, mantenendo allo stesso tempo la sicurezza".

Come saranno i passaporti in futuro?

Il riconoscimento facciale e i passaporti biometrici sono già in uso, ma entro il 2070 gli esperti prevedono che tutti i documenti di emissione dei biglietti e di identità saranno digitali.

I dati biometrici dei viaggiatori, come le impronte digitali e le scansioni della retina saranno archiviati in un database globale.

Questo potrebbe includere anche il battito cardiaco, poiché la "firma cardiaca" di ognuno è unica.

Come saranno gli hotel del futuro?

Quando si tratta di hotel, gli esperti prevedono auto senza conducente per i pickup aeroportuali e un concierge personale olografico digitale.

L'arredamento delle camere d'albergo sarà personalizzabile in base ai propri gusti: "Pensa all'hotel stesso come a un singolo organismo umano che incontra l'intelligenza artificiale che controlla tutti gli aspetti del tuo soggiorno, personalizzato in base alle tue preferenze - afferma Shivvy Jervis, trend forecaster - un assistente di stanza virtuale digitale (si pensi a Super-Alexa) ti accoglierà e ti aiuterà con qualsiasi cosa, dall'ordinare un nuovo asciugamano al suggerire un posto dove mangiare e fare una prenotazione per tuo conto".