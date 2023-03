ChatGPT ha preso d'assalto il mondo sin dalla sua uscita, con milioni di utenti che si accalcano per utilizzare i suoi servizi a un ritmo senza precedenti.

Tuttavia, mentre alcuni utenti hanno trovato il chatbot di intelligenza artificiale (AI) uno strumento utile, altri sono rimasti meno che impressionati, citando problemi e limiti con le loro interazioni con esso.

Un fattore chiave da considerare è il modo in cui gli utenti comunicano con esso: i semplici comandi potrebbero non essere sempre sufficienti, con gli utenti che debbono utilizzare suggerimenti ulteriori per ottenere i risultati desiderati.

Per aiutare gli utenti a sfruttare al massimo le capacità di ChatGPT, gli esperti di piattaforme di social media come Twitter hanno condiviso preziose informazioni e strategie per una comunicazione efficace con il chatbot.

Perché è così importante ricevere i prompt giusti?

ChatGPT è stato criticato per la sua incapacità di eseguire compiti specifici in modo accurato e per le sue tendenze a mentire: tuttavia, il segreto per padroneggiare ChatGPT e ottenere i risultati desiderati è scegliere i prompt corretti.

Utilizzando prompt specifici, gli utenti possono navigare nel chatbot in modo più efficace e ottenere risposte più personalizzate, sbloccando tutto il potenziale di ChatGPT.

L'importanza di personalizzare prompt perfetti è così preziosa che le aziende stanno reclutando esperti in grado di comunicare efficacemente con i chatbot, tanto che un nuovo lavoro, AI prompt engineering, è emerso sul mercato, con una fascia salariale sino a $ 300.000 (€ 275.346) annui.

Euronews Next ha stilato una lista dei cinque suggerimenti più utili e li ha messi alla prova.

Prompt 1: Semplificare nozioni complesse

Prompt: Hey ChatGPT. Voglio saperne di più (inserire argomento specifico). Spiegare (inserire un argomento specifico) in termini semplici. Spiegami come se avessi 11 anni.

ChatGPT explains blockchain for an 11 years old- ChatGPT

La capacità di ChatGPT di fornire chiarezza, utilizzare un linguaggio semplice e fornire spiegazioni è di altissimo livello: quando è stato chiesto di spiegare la blockchain in un modo comprensibile a un bambino di 11 anni, la sua eccessiva semplificazione di nozioni complesse aiuta gli utenti a comprendere cose al di fuori della loro competenza e senza alcuna conoscenza preliminare dei termini tecnici richiesti.

Prompt 2: Genera il piano di marketing perfetto

Prompt: voglio che tu agisca come inserzionista. Creerai una campagna per promuovere un prodotto o un servizio di tua scelta. Sceglierai un pubblico di destinazione, svilupperai messaggi e slogan chiave, selezionerai i canali multimediali per la promozione e deciderai eventuali attività aggiuntive necessarie per raggiungere i tuoi obiettivi.

La mia prima richiesta di suggerimento è: "Ho bisogno di aiuto per creare una campagna pubblicitaria per (inserire la descrizione del servizio o del prodotto)"

ChatGPT use for marketing campaigns- ChatGPT

ChatGPT ha accesso al database di Internet: sa cosa piace alle persone, cosa le attrae di più, quali pubblicità funzionano bene per le aziende e le strategie di marketing per costruire un marchio di successo in qualsiasi dominio.

Con ChatGPT a portata di mano, il tempo in cui il successo delle strategie di marketing è lasciato in dubbio o è solo una questione di fortuna sembra volgere al termine.

Le persone utilizzano ChatGPT per costruire un'intera azienda da zero: forse la parte interessante di questo sviluppo è che sta funzionando e, seguendo le semplici guide passo-passo del chatbot, gli utenti sono stati in grado di avviare attività commerciali e generare profitti.

Prompt 3: Approfitta della consulenza di esperti

Prompt: ti fornirò una mia argomentazione o opinione. Voglio che tu critichi come se fossi <persona>

Persona: (inserire il nome dell'esperto)

Argomento: (inserire l'argomento desiderato)

ChatGPT use for expert opinion from Elon Musk- ChatGPT

Nessuno è più bravo a fornire consigli per fare soldi dell'uomo più ricco del mondo: grazie alla presenza online di persone di successo come il miliardario Elon Musk, ChatGPT è in grado di imitare facilmente il loro processo di pensiero e personificarlo, per fornire consigli pertinenti e utili agli utenti.

Prompt 4: Simulazioni di colloqui di lavoro

Prompt: simulare un colloquio di lavoro per (inserire ruolo specifico). Contesto: sto cercando questo lavoro e tu sei l'intervistatore. Mi farai domande appropriate come se fossimo in un'intervista. risponderò. Poni la domanda seguente solo dopo che ho risposto.

Simulating job interviews using ChatGPT- ChatGPT

Fornisci al chatbot un contesto sufficiente sul lavoro per il quale stai intervistando e lascia che faccia la sua magia. Questo è un ottimo modo per mettere in pratica le tue risposte all'intervista e avere un'idea generale di quali domande ti potrebbero essere poste.

Man mano che fornisci al chatbot sempre più informazioni quando rispondi, personalizzerà le sue domande in modo più efficace.

Prompt 5: fai in modo che ChatGPT scriva come te

Richiesta: [Inserisci testo]

Scrivi su (inserisci argomento di testo) come scriverebbe l'autore sopra.

ChatGPT mimics writing style based on writing sample- ChatGPT

Una delle tante lamentele che le persone hanno su chatGPT è la sua incapacità di fornire contenuti su misura per ciascun utente: ciò lascia molti a lamentarsi dell'ottusità delle risposte e di come, in alcuni casi, si possa facilmente intuire che un'intelligenza artificiale abbia scritto il testo.

Tuttavia, quando si utilizza il prompt corretto, ChatGPT è in grado di imitare il proprio stile di scrittura e fornire risposte personalizzate.