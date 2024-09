Il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione per il riconoscimento di González. L'approvazione è arrivata grazie alla prima coalizione tra conservatori ed estrema destra

Il Parlamento europeo ha votato per il riconoscimento del candidato presidenziale venezuelano in esilio Edmundo González Urrutia come "presidente legittimo e democraticamente eletto del Venezuela". Per la prima volta nella nuova legislatura i conservatori hanno ignorato il "cordone sanitario" e si sono alleati con l'estrema destra.

La risoluzione, che è puramente simbolica e non ha alcun peso legale, è stata un'iniziativa congiunta del Partito Popolare Europeo (Ppe) di centro-destra, dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr) di estrema destra e dei Patrioti per l'Europa, di recente formazione.

Il testo è stato approvato con 309 voti a favore, 201 contrari e 12 astenuti, mettendo in crisi la coalizione parlamentare pro-europea di gruppi centristi che ha rieletto Ursula von der Leyen alla presidenza della Commissione.

Dopo il voto di giugno, la più grande fazione dell'emiciclo, il Ppe, aveva giurato di lavorare insieme ai suoi tradizionali alleati pro-Ue (socialisti, liberali e verdi) e di mantenere il "cordone sanitario" per evitare che le forze estreme raggiungessero un maggiore potere.

Ma il voto in Venezuela ha fornito un primo probabile assaggio di come il centro-destra potrebbe guardare all'estrema destra dell'emiciclo per ottenere la maggioranza dei voti.

Cosa dice il testo approvato dal Parlamento europeo

Il testo adottato esorta i governi dell'Ue a riconoscere la vittoria di González e a richiedere un mandato d'arresto internazionale per Nicolás Maduro, che ha ottenuto una vittoria risicata nelle elezioni presidenziali di luglio, ampiamente contestate.

Da allora, l'opposizione venezuelana ha pubblicato i dati di voto che suggeriscono che González ha vinto il voto presidenziale di luglio con una vittoria schiacciante, un'affermazione corroborata da un rapporto delle Nazioni Unite. Ma gli Stati membri si sono astenuti dal riconoscerlo come presidente legittimo fino a quando il Consiglio elettorale venezuelano (Cne) - considerato fedele al governo Maduro - non avrà pubblicato la ripartizione completa e verificata.

A González è stato concesso asilo politico in Spagna, dove i partiti di opposizione di destra si sono uniti per votare una mozione che riconosce González come presidente legittimo nel parlamento spagnolo la scorsa settimana.

Ma il governo socialista guidato da Pedro Sánchez è stato messo sotto accusa per essersi astenuto dal dichiararlo presidente legittimo del Venezuela.

Il voto in Venezuela divide la coalizione pro-Ue

Javi López, deputato spagnolo del partito socialista di Sánchez, ha dichiarato a Euronews che la fazione di centro-sinistra dell'Europa ha votato contro il testo per ottenere "coerenza" con gli Stati membri e per garantire che il riconoscimento, quando arriverà, sia "legittimo".

"Gli indicatori internazionali dicono che il leader dell'opposizione ha probabilmente vinto le elezioni. Ma il riconoscimento non è solo una parola, è un'azione istituzionale", ha detto López.

"Rifiutiamo questa strategia che temo abbia più a che fare con la politica interna spagnola e ci rammarichiamo che il Partito Popolare spagnolo abbia guardato all'estrema destra per far passare la posizione del Parlamento europeo sul Venezuela", ha aggiunto.

Il deputato del Ppe Antonio López-Istúriz ha dichiarato a Euronews che la risoluzione rappresenta una spinta necessaria per i "coraggiosi venezuelani" che hanno osato votare "contro il sistema".

"Quello che dobbiamo fare è inasprire le sanzioni contro i membri del regime di Maduro, la classe dirigente di questo regime, e non contro la popolazione. Questo è ciò che ci distingue dalle sanzioni degli Stati Uniti", ha affermato.

Le tensioni tra il regime venezuelano e l'Ue, e in particolare la Spagna, hanno raggiunto nuove vette dopo la contestata rielezione di Maduro.

La settimana scorsa l'ambasciatore spagnolo a Caracas è stato richiamato dal regime di Maduro dopo che la ministra della Difesa spagnolo, Margarita Robles, aveva definito il regime una "dittatura". Il capo diplomatico dell'Ue, Josep Borrell, ha poi ribadito l'affermazione di Robles, descrivendo il regime come "dittatoriale" e "autoritario".

La settimana scorsa tre cittadini dell'Ue - due spagnoli e un ceco - sono stati arrestati in Venezuela con l'accusa di aver complottato per assassinare Maduro.