Il disegno di legge è passato con 177 voti, ma il governo socialista ha scelto di aspettare e cercare, insieme ai suoi partner europei, un'uscita concordata da Maduro

In Spagna, il Congresso dei deputati ha approvato mercoledì la proposta non legislativa presentata dal Partito popolare (Pp) di riconoscere Edmundo González Urrutia come presidente eletto del Venezuela. Si tratta di un voto simbolico, che sollecita l'Esecutivo socialista a riconoscere il leader dell'opposizione venezuelana come vincitore delle elezioni venezuelane, i cui risultati non sono ancora stati pubblicati.

L'iniziativa del Pp è stata approvata con 177 voti a favore, grazie all'appoggio di Pnv, Vox, Upn e Coalición Canaria. Tuttavia, il governo di Pedro Sánchez ha scelto di rinviare la decisione, in linea con i suoi partner europei, pur riconoscendo di ritenere che l'opposizione venezuelana abbia vinto le elezioni.

Insieme ai suoi partner dell'Unione Europea e dell'America Latina, il governo sta cercando una via d'uscita affinché l'attuale presidente del Venezuela, Nicolás Maduro, lasci volontariamente il potere.

Sánchez si incontrerà con González Urrutia

González Urrutia è in Spagna da domenica dopo aver chiesto asilo politico al governo spagnolo. Il venezuelano dovrebbe incontrare il presidente dell'esecutivo socialista, Pedro Sánchez, nei prossimi giorni.

Martedì, un gruppo di 45 Stati membri delle Nazioni Unite ha chiesto al Consiglio per i diritti umani di esigere che il Venezuela "ponga fine all'ondata di repressione" contro gli oppositori politici e i manifestanti.