Con l'80% delle centrali termiche distrutte, Kiev sta affrontando un inverno difficile, ma alcuni temono che il sostegno dell'Ue significhi prezzi più alti per gli europei

I beni russi congelati e sequestrati dall'Ue saranno utilizzati per contribuire a fornire il 15% del fabbisogno energetico dell'Ucraina in vista dell'inverno, ha dichiarato giovedì (19 settembre) la presidente della Commissione Ursula von der Leyen.

L'Ue è pronta a inviare 100 milioni di euro per riparare le centrali elettriche e potenziare le energie rinnovabili, offrendo circa 2,5 Gigawatt di capacità, mentre altri 60 milioni di euro saranno destinati agli aiuti umanitari, ai rifugi e ai generatori di energia nelle regioni più colpite dell'Ucraina, ha dichiarato von der Leyen.

Risorse per la sicurezza energetica

La Commissione afferma di aver offerto al Paese oltre 2 miliardi di euro per la sicurezza energetica da quando la Russia ha invaso il Paese nel 2022, e che l'80% delle centrali termiche ucraine e un terzo della capacità idroelettrica sono ormai distrutte.

Ciò fa seguito ai ripetuti attacchi russi alle infrastrutture; l'ultimo del 26 agostoha lasciato milioni di ucraini senza elettricità per ore.

"È giusto che la Russia paghi per la distruzione che ha causato. Sappiamo che è necessario fare di più. Dobbiamo continuare a trasferire parte dei proventi dei beni russi immobilizzati alla resilienza energetica dell'Ucraina", ha dichiarato von der Leyen, che domani incontrerà a Kiev il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

Fatih Birol, direttore esecutivo dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, ha dichiarato ai giornalisti che l'Ue potrebbe aiutare il suo vicino devastato dalla guerra intensificando la trasmissione di elettricità "senza compromettere la sicurezza energetica del blocco". L'AIE ha promosso lo stoccaggio del gas naturale e ha incoraggiato i consumatori a ridurre il consumo di energia.

La Moldavia dipende anche dagli accordi di transito tra Russia e Ucraina che scadono alla fine di quest'anno, ha aggiunto Birol, il che implica una notevole incertezza per la fornitura di elettricità al Paese e in particolare per le forniture di gas alla Transnistria.

Tutti per uno, uno per tutti

Mentre l'Ue rimane ampiamente unita nel sostegno al suo vicino orientale, il primo ministro greco Kyriakos Mitsotakis ha messo in dubbio l'impatto della sincronizzazione dell'Ucraina con la rete elettrica dell'Ue, un processo completato nel marzo 2022.

"Gli attacchi della Russia contro la rete ucraina hanno trasformato l'Ucraina in un importatore netto. Questo deficit viene coperto dai Paesi dell'Ue. Questo è un altro costo che la devastante guerra della Russia sta imponendo alle nostre economie", si legge in una lettera che Mitsotakis ha inviato a von der Leyen il 13 settembre, rimarcando il fatto che i prezzi dell'energia per megawattora in Grecia sono più che raddoppiati, passando dai 60 euro di aprile ai 130 euro di agosto.

L'aumento dei prezzi dell'energia

"Aumenti simili sono stati registrati in Bulgaria, Romania, Ungheria, Croazia e altri Stati membri. Si tratta di una crisi regionale", ha aggiunto la lettera.

Ma un funzionario dell'Ue, parlando a condizione di anonimato, ha dichiarato ai giornalisti che la volatilità dei prezzi è dovuta a numerosi fattori, tra cui lo squilibrio tra domanda e offerta, la mancanza di stoccaggio e l'uso inefficiente degli interconnettori.

"Dobbiamo esaminare altre possibilità e altri mezzi", ha detto il funzionario Ue, aggiungendo: "Esamineremo le possibilità legali insieme al governo greco".

Più aiuti finanziari

L'annuncio di oggi arriva mentre gli Stati membri intensificano le trattative per un prestito di 50 miliardi di dollari (46 miliardi di euro) per l'Ucraina, che dovrà essere sostenuto dalle sette principali democrazie sviluppate del mondo utilizzando i beni immobilizzati della Russia come garanzia.

Gli interessi maturati dai fondi statali congelati servirebbero a rimborsare gradualmente il prestito, in modo che i governi nazionali non debbano colmare il grave buco nel bilancio dell'Ucraina.

L'Ue sta valutando come rendere il piano immune da un possibile veto da parte dell'Ungheria, scettica nei confronti dell'Ucraina, che potrebbe far fallire il prestito.

Jorge Liboreiro ha contribuito con un reportage.