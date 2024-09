Venezuela: il leader dell'opposizione fugge in Spagna

Di Euronews Agenzie: AP

Il leader dell'opposizione venezuelana Edmundo González Urrutia è fuggito in esilio dopo aver ottenuto asilo in Spagna

Il leader dell'opposizione venezuelana e candidato alle elezioni presidenziali del 28 luglio, Edmundo González Urrutia, ha lasciato il Venezuela per la Spagna, dove andrà in esilio dopo aver chiesto asilo politico.

Il suo possibile arresto in seguito all'ordine del pubblico ministero nei suoi confronti, nonché la minaccia reale alla sua integrità fisica e alla sua libertà - già denunciata a Euronews da un altro leader dell'opposizione in esilio, l'ex deputato Leopoldo López Gil - hanno indotto il ministero degli Affari Esteri a facilitare il suo ingresso nel Paese noleggiando un aereo delle Forze Armate.

Lo ha confermato il ministro che ha assicurato che González, “su sua richiesta, sta volando in Spagna”, aggiungendo che il “governo si impegna a garantire i diritti politici e l'integrità fisica di tutti i venezuelani”.

Allarme per la violazione dei diritti umani in Venezuela

La mancanza di libertà in Venezuela, così come la violazione dei diritti umani, è un fatto che organizzazioni come Foro Penal e Amnesty International denunciano da anni. La forte repressione ha portato all'incarcerazione di quasi duemila persone, tra cui minori e membri dell'opposizione.

Questi fatti hanno portato il governo spagnolo a prendere la decisione di concedergli asilo. In un comunicato, il governo ha confermato di aver messo a disposizione del leader dell'opposizione “i mezzi diplomatici e materiali necessari al suo trasferimento, effettuato su sua richiesta”.

“Il governo spagnolo ribadisce il suo impegno a favore dei diritti politici e dell'integrità fisica di tutti i venezuelani, in particolare dei leader politici”, si legge nella dichiarazione, in linea con i commenti di Albares.

Rischi per i membri dell'opposizione

Il vicepresidente venezuelano Delcy Rodríguez ha confermato in un comunicato che “Edmundo González Urrutia, dopo essersi rifugiato volontariamente nell'Ambasciata del Regno di Spagna a Caracas alcuni giorni fa, ha chiesto asilo politico al governo spagnolo”.

Durante il suo intervento di sabato al Comitato federale del Psoe, il premier spagnolo Pedro Sánchez ha detto che non lascerà solo Edmundo González. “Difendere la democrazia, combattere le bufale, le campagne di interferenza, proteggere la sicurezza e l'integrità di attivisti, giornalisti e leader politici, ovunque si trovino: in Russia, in Palestina o in Venezuela. Leader come Edmundo González, un eroe che la Spagna non abbandonerà”, ha detto Sánchez.

Secondo l'ex vicepresidente dell'Assemblea nazionale e leader di Primero Justicia Juan Pablo Guanipa Guanipa, sono molte le minacce all'opposizione in Venezuela. “È iniziata la repressione più infame del Venezuela”, ha detto Guanipa a Euronews da una località imprecisata del Paese per motivi di sicurezza. Il suo partito fa parte della Plataforma Unitaria, l'alleanza di opposizione del Paese, e la sua voce è una delle più forti quando si tratta di difendere la democrazia nel Paese.

“Abbiamo il diritto di avere paura, è logico perché siamo sotto l'assedio di una dittatura. Il problema è come combatterla. Stiamo combattendo per un Paese che è stato sequestrato da un gruppo di criminali”, ha aggiunto, assicurando di temere per la propria vita ma di essere "molto fiducioso che andremo avanti’".

La leader della Piattaforma, María Corina Machado, è ancora nel Paese. Dopo le elezioni, ha dichiarato che non se ne sarebbe andata nonostante i rischi che corre in territorio venezuelano. Machado ha assicurato che continuerà a lottare nel suo Paese.

Tutti questi eventi seguono le controverse elezioni del 28 luglio, in cui l'opposizione avrebbe vinto dopo aver pubblicato più dell'80% dei risultati elettorali. Questi danno la vittoria a Edmundo González Urrutia, contrariamente a quanto proclamato dal Centro Nazionale Elettorale (Cne).

Le reazioni della comunità internazionale

In seguito alle domande dell'opposizione, molti Paesi dell'Ue hanno chiesto al Cne di pubblicare i risultati. Tuttavia, il centro si rifiuta di farlo, il che ha portato gli Stati Uniti e altri Paesi, la maggior membri dell'Organizzazione degli Stati americani, a riconoscere la vittoria di Edmundo González Urrutia.

Importanti istituzioni internazionali di osservazione e arbitrato politico, come il Carter Center, hanno denunciato la mancanza di trasparenza delle elezioni. In un'intervista a Euronews, il responsabile dei processi elettorali del partito di Nicolás Maduro (Psuv) ha difeso le elezioni, senza però fornire prove dei risultati del Cne.

Proteste e repressione: bloccato X

La mancanza di trasparenza delle elezioni ha provocato un gran numero di proteste duramente represse in Venezuela e ha scatenato un'ondata di violenza da parte del governo contro i manifestanti. Nicolás Maduro ha intensificato la censura, vietando persino il social network X di Elon Musk nel Paese e anticipando il Natale per cercare di placare i cittadini di fronte alla mancanza di sostegno popolare.

“La loro intenzione è quella di spegnere tutte le voci e di arrivare a un blackout totale delle notizie, dove solo la voce del regime si sente nei media che hanno in mano. X è una piattaforma attraverso la quale i venezuelani si informano”, ha dichiarato a questo a Euroenws Idania Chirinos, giornalista venezuelana in esilio.

“I social network sono per i venezuelani il modo più efficace ed efficiente di comunicare, perché non ci sono media liberi, i portali più importanti sono bloccati, quindi i network sono l'unico modo per comunicare”, ha detto Chirinos.