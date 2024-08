Maduro attacca Borrell. L'affondo arriva dopo le dichiarazioni del diplomatico Ue sull'esito delle elezioni presidenziali in Venezuela

Nicolás Maduro ha ingaggiato una guerra verbale contro l'Unione europea dopo che l'Ue ha messo in discussione la decisione dell'alta corte venezuelana di ratificare la vittoria di Maduro alle elezioni presidenziali di luglio.

Parlando martedì a Caracas, la raffica di insulti di Maduro era diretta soprattutto contro il massimo diplomatico dell'Ue, Josep Borrell.

Gli attacchi di Maduro a Borrell

"Josep Borrell sostiene l'olocausto palestinese, il massacro di Gaza. Josep Borrell è complice del massacro di Gaza. E ora punta le armi contro il Venezuela", ha detto Maduro, nonostante Borrell sia considerato il più fermo sostenitore del diritto all'autodeterminazione del popolo palestinese.

Maduro ha poi affermato che Borrell è stato "traviato" dagli Stati Uniti e che sta istigando una "guerra aperta contro la Russia dall'Ucraina".

Il problema: il mancato riconoscimento della vittoria di Maduro da parte dell'Ue

Queste affermazioni arrivano in seguito alle dichiarazioni di Borrell, a nome dell'Ue, sui registri di voto disponibili pubblicamente - o "actas". I registri suggeriscono che il leader dell'opposizione Edmundo González Urrutia "sia il vincitore" delle elezioni presidenziali venezuelane "con una maggioranza significativa".

Borrell ha anche espresso preoccupazione per "l'aggravarsi della crisi politica in Venezuela", dove i sostenitori dell'opposizione politica sono scesi in piazza per protestare contro la pretesa di Maduro di ottenere un terzo mandato di sei anni come presidente.

L'opposizione contesta le affermazioni delle autorità secondo cui Maduro avrebbe vinto di stretta misura lo scrutinio di luglio con il 51,2% di tutti i voti, e ha pubblicato prove che indicano che è stato sconfitto con un margine di circa 3,5 milioni di voti.

La scorsa settimana, però, la più alta corte venezuelana, formata per lo più da fedelissimi di Maduro, ha confermato la sua rielezione. Il tribunale ha affermato che i conteggi dei voti pubblicati online, che indicavano una sconfitta schiacciante di Maduro, erano falsificati.

Gli Stati Uniti e dieci governi latinoamericani si sono spinti fino a "rifiutare categoricamente" la decisione della corte.

"Forti indizi" che il conteggio non corrisponda

L'Ue ha messo in discussione la decisione del tribunale e chiede all'autorità elettorale venezuelana - il Consiglio nazionale elettorale (CNE), formato per lo più da alleati di Maduro - di pubblicare la ripartizione completa e verificata dei risultati.

Finora il CNE non ha pubblicato i risultati per contrastare le affermazioni dell'opposizione secondo cui González Urrutia avrebbe vinto con una vittoria schiacciante.

"Solo risultati completi e verificabili in modo indipendente saranno accettati e riconosciuti per garantire il rispetto della volontà del popolo venezuelano", si legge nella dichiarazione dell'Ue.

Non solo l'Ue esprime dubbi

Il portavoce dell'Ue per gli Affari esteri, Peter Stano, ha dichiarato martedì che "non è solo l'Unione europea ad avere forti indicazioni che il conteggio finale del voto (...) non corrisponda realmente a quanto annunciato dalle autorità", aggiungendo che anche un rapporto delle Nazioni Unite giunge alla stessa conclusione.

Ha aggiunto che i ministri degli Esteri dell'Ue discuteranno la loro risposta alla crisi politica nel Paese quando si riuniranno a Bruxelles giovedì (19 agosto). Qualsiasi dichiarazione o azione richiederebbe il sostegno unanime di tutti i 27 Stati membri dell'Ue.

L'Ungheria, "non ci sono irregolarità"

A luglio, l'Ungheria aveva bloccato una prima dichiarazione dei 27 Paesi che denunciava "irregolarità" nel voto presidenziale. "Giovedì gli Stati membri avranno l'opportunità di scambiare opinioni su tutto ciò che è accaduto in Venezuela dopo le elezioni presidenziali", ha spiegato Stano.

Il blocco ha recentemente affermato che le richieste di nuove sanzioni sono "premature" finché la crisi politica persiste.

Le relazioni tra l'Ue e il Venezuela si sono logorate da quando l'Unione ha denunciato la rielezione di Maduro nel 2018 come non libera e ingiusta, spingendo il blocco a introdurre sanzioni come parte degli sforzi internazionali per indebolire la presa di potere di Maduro.