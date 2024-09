Di Euronews

Dopo un'accesa discussione, il Parlamento spagnolo voterà sul riconoscimento di Edmundo Gonzalez Urrutia come legittimo Presidente del Venezuela. Il leader di Piattaforma unitaria democratica ha sempre rivendicato la vittoria e accusato Nicolás Maduro di aver falsificato i risultati delle votazioni

Il Parlamento spagnolo voterà mercoledì sul riconoscimento di Edmundo Gonzalez Urrutia come legittimo vincitore delle elezioni presidenziali venezuelane tenutesi il 28 luglio scorso.

La proposta non vincolante è stata avanzata dai conservatori del Partito Popolare spagnolo ed è stata discussa in Parlamento martedì.

Il leader dell'opposizione venezuelana ha sempre sostenuto di aver ottenuto la vittoria e accusato Nicolás Maduro di brogli elettorali. Ma la Procura venezuelana ha ratificato dell'esito del voto ed emesso un mandato di cattura per Gonzalez Urrutia che è stato costretto a fuggire in esilio in Spagna, Paese che gli ha concesso l'asilo.

"Vogliono imporre una menzogna con la forza. Ma tutti sappiamo che Edmundo ha vinto con il 67 per cento dei voti, perché questo è ciò che dimostrano i verbali raccolti dai cittadini", ha detto Cayetana Alvarez de Toledo, deputata del Partito Popolare.

"Questa mozione è per affermare il principio di sovranità che è alla base del sistema democratico e per evitare un precedente diabolico per qualsiasi aspirante autocrate", ha continuato.

La discussione tra i partiti è stata accesa. Javier Sanchez Serna, deputato del partito Podemos, ha dichiarato di non voler riconoscere la vittoria di Piattaforma unitaria democratica di Gonzalez Urrutia.

"Non riconosceremo il candidato che vi piace, cioè il candidato dell'opposizione di estrema destra, per riassumerlo in modo molto semplice, un'operazione Juan Guiado 2.0", ha dichiarato.

Fuori dai cancelli del Palazzo di Madrid decine di manifestanti si sono riuniti per sostenere la mozione. "In Venezuela non c'è libertà né Stato di diritto. Per questo chiediamo a tutti di aiutarci a riconoscere il nostro presidente eletto e a realizzare la transizione di cui il Venezuela ha tanto bisogno", ha detto una manifestante.

Supporter di Edmundo Gonzalez Urrutia si sono radunati in una protesta a Madrid, 10 settembre 2024 Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Una manifestante mostra un cartello con su scritto "Edmundo Presidente" durante una protesta a Madrid, 10 settembre 2024 Andrea Comas/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

"Questa lotta è di tutti, è degli anziani, degli anziani e di noi giovani - ha detto un'altra donna presente al corteo - non solo per il nostro futuro, ma anche per il futuro delle generazioni che verranno".

Edmundo González Urrutia si trova da alcuni giorni nella Penisola Iberica. La sua partenza, però, è stata vista come un duro colpo per milioni di persone che avevano riposto le loro speranze nella sua campagna per porre fine a due decenni di governo a partito unico.