L'esecutivo dell'Ue sta valutando nuovi procedimenti per impedire ai gatekeeper online di dominare i mercati digitali

La Commissione europea sta avviando due procedimenti per spingere Apple di conformarsi al Digital Markets Act (DMA), ha dichiarato oggi (19 settembre) l'esecutivo dell'Ue.

La mossa fa seguito ai colloqui tra le autorità di regolamentazione e l'azienda tecnologica statunitense in merito alla sua conformità alle nuove regole di concorrenza che mirano a garantire mercati equi nel settore digitale.

A partire dal maggio 2023, la DMA regolamenta i gatekeeper online, ovvero tutte le grandi piattaforme digitali che si ritiene abbiano un potere tale da creare un collo di bottiglia digitale.

In base alla DMA, Apple dovrà fornire un'interoperabilità libera ed efficace agli sviluppatori di terze parti e alle aziende con funzioni hardware e software controllate dai sistemi operativi iOS e iPadOS di Apple.

Cosa vuole la Commissione Ue da Apple

La Commissione vuole che Apple specifichi come garantirà che i suoi dispositivi funzionino con altri smartwatch, cuffie e auricolari, esaminando funzionalità come le notifiche, l'accoppiamento dei dispositivi e la connettività, dato il timore che possa limitare la concorrenza per favorire i propri prodotti, come gli AirPods o l'Apple Watch.

Il secondo procedimento esamina come Apple affronta le richieste di interoperabilità presentate dagli sviluppatori per garantire che i dispositivi di terze parti funzionino con il sistema Apple.

"Oggi è la prima volta che utilizziamo i procedimenti per le specifiche nell'ambito del DMA per guidare Apple verso un effettivo rispetto dei suoi obblighi di interoperabilità attraverso un dialogo costruttivo. Questo processo fornirà chiarezza agli sviluppatori, alle terze parti e ad Apple. Continueremo a dialogare con Apple e a consultare le terze parti per garantire che le misure proposte funzionino nella pratica e soddisfino le esigenze delle imprese", ha dichiarato Margrethe Vestager, commissario europeo per la concorrenza, in un comunicato.

I gatekeeper

Finora sono stati designati sette gatekeeper nell'ambito della DMA, tra cui Amazon, Apple, Microsoft e Booking.com, oltre alle società che gestiscono Google, TikTok e Facebook.

Il procedimento si concluderà entro sei mesi, durante i quali la Commissione invierà ad Apple le sue conclusioni preliminari.

Violazione della DMA

A giugno la Commissione ha dichiarato cheApple ha violato il DMA con le sue regole sull'App Store.

Secondo la documentazione preliminare dell'esecutivo Ue, il gigante tecnologico impedisce agli sviluppatori di app di indirizzare liberamente i consumatori verso canali alternativi per i contenuti. Sebbene Apple abbia ancora il diritto di rispondere, la Commissione potrebbe adottare una decisione di non conformità in qualsiasi momento prima del prossimo marzo.

Il 18 settembre, il gruppo di consumatori paneuropeo Euroconsumers ha lanciato una class action coordinata in Belgio, Italia, Spagna e Portogallo contro Apple per aver imposto tariffe sleali ai servizi di streaming musicale non Apple attraverso il suo app store.

L'azienda ha applicato restrizioni agli sviluppatori di app impedendo loro di utilizzare servizi di abbonamento musicale più economici al di fuori delle app, come ha rilevato un'indagine della Commissione europea all'inizio di quest'anno. Di conseguenza, Apple ha ricevuto una multa di 1,8 miliardi di euro.

Euroconsumers mira a recuperare circa 62 milioni di euro per oltre 500.000 vittime solo nei quattro Paesi.