Tre statunitensi, due spagnoli e un cittadino ceco sono stati arrestati sabato con l'accusa di aver complottato per assassinare il presidente Nicolas Maduro

Gli arresti sono stati annunciati alla televisione di Stato da Diosdado Cabello, il potente ministro degli Interni del Paese. Cabello ha affermato che i cittadini stranieri facevano parte di un complotto guidato dalla Cia per rovesciare il governo venezuelano e uccidere diversi membri della sua leadership. Nel programma televisivo, Cabello ha mostrato immagini di fucili che, a suo dire, sono stati confiscati ad alcuni dei promotori del presunto piano.

Tra i cittadini Usa arrestati ci sarebbe anche un membro della Marina, che Cabello ha identificato come Wilbert Joseph Castañeda Gomez. Cabello ha detto che Gomez era un Navy Seal che aveva prestato servizio in Afghanistan, Iraq e Colombia. L'ambasciata spagnola in Venezuela non ha risposto a una richiesta di commento sugli arresti dei suoi cittadini.

Un media venezuelano ha pubblicato una foto di Gomez su X.

Il Dipartimento di Stato Usa ha confermato sabato scorso la detenzione di un membro dell'esercito statunitense e ha dichiarato di essere a conoscenza di "notizie non confermate di altri due cittadini statunitensi detenuti in Venezuela".

Gli Stati Uniti negano le accuse del Venezuela

"Qualsiasi affermazione di un coinvolgimento degli Stati Uniti in un complotto per rovesciare Maduro è categoricamente falsa. Gli Stati Uniti continuano a sostenere una soluzione democratica alla crisi politica in Venezuela", si legge nella dichiarazione.

L'annuncio degli arresti arriva solo due giorni dopo che il Tesoro Usa ha imposto sanzioni a 16 alleati di Maduro, accusati dal governo statunitense di aver ostacolato il voto durante le contestate elezioni presidenziali venezuelane del 28 luglio e di aver commesso abusi dei diritti umani.

All'inizio della settimana, il parlamento spagnolo ha riconosciuto il candidato dell'opposizione Edmundo Gonzalez come vincitore delle elezioni, facendo arrabbiare gli alleati di Maduro che hanno chiesto al governo venezuelano di sospendere le relazioni commerciali e diplomatiche con la Spagna.

Le tensioni tra il governo venezuelano e gli Stati Uniti sono aumentate anche in seguito alle elezioni, il cui risultato ha scatenato proteste all'interno del Paese in cui sono stati arrestati centinaia di attivisti dell'opposizione.

Il Consiglio elettorale venezuelano, che è strettamente allineato con l'amministrazione Maduro, ha dichiarato che Maduro ha vinto le elezioni con il 52 per cento dei voti, ma non ha fornito una ripartizione dettagliata dei risultati.

Gli attivisti dell'opposizione, tuttavia, hanno sorpreso il governo raccogliendo i fogli di conteggio dall'80 per cento delle macchine elettorali del Paese. I fogli di conteggio raccolti dall'opposizione sono stati pubblicati online e indicano che Gonzalez ha vinto le elezioni con il doppio dei voti di Maduro.

Il leader dell'opposizione Gonzalez costretto a fuggire in Spagna

Nonostante la condanna internazionale per la mancanza di trasparenza delle elezioni, la Corte suprema venezuelana, che da tempo sostiene Maduro, ha confermato la sua vittoria in agosto. Il procuratore generale del Venezuela ha quindi presentato un'accusa di cospirazione contro Gonzalez, che la settimana scorsa è fuggito in Spagna dopo che era diventato chiaro che sarebbe stato arrestato.

Maduro ha respinto le richieste di diversi Paesi, tra cui i governi di sinistra di Colombia e Brasile, di fornire i fogli di conteggio che provino la sua vittoria alle elezioni. Maduro, al potere dal 2013, sostiene da tempo che gli Stati Uniti stiano cercando di rovesciarlo attraverso sanzioni e operazioni segrete.

In passato, l'amministrazione Maduro ha usato gli statunitensi imprigionati in Venezuela per ottenere concessioni dal governo statunitense. In un accordo condotto lo scorso anno con l'amministrazione Biden, Maduro ha rilasciato dieci cittadini Usa e un latitante ricercato dal governo statunitense per ottenere la grazia presidenziale per Alex Saab, uno stretto alleato di Maduro detenuto in Florida con l'accusa di riciclaggio di denaro. Secondo i procuratori statunitensi, Saab aveva anche aiutato Maduro a evitare le sanzioni del Tesoro statunitense attraverso una complessa rete di società di comodo.